Buffon confiesa que la presión le provocó una profunda depresión

El portero explica que salió de sus problemas gracias a "las pequeñas cosas" y al "arte"

No se habla de otra cosa en . Gianluigi Buffon,legendario portero de la Turín, analizó en una carta autobiográfica su larga experiencia en el mundo del fútbol y los problemas que tuvo para gestionar el éxito y vencer la depresión. El portero confesó que la presión y el ritmo de vida repetitivo del futbolista le provocaron una profunda depresión cuando tenía 26 años, de la que salió aprendiendo a valorar "las pequeñas cosas". Según el propio Buffon, en su carta publicada en The Players' Tribune, el alma del jugador cambia: "Si vives de forma nihilista, fijándote solo en el fútbol, tu alma empezará a cambiar. Al final estarás tan deprimido que ya no tendrás ganas de levantarte de la cama", escribió Buffon. "Una mañana, cuando salgas de la cama para ir a entrenar, tus piernas comenzarán a temblar sin control. Estará tan débil que no podrá conducir un coche. Al principio, pensarás que es solo fatiga o un virus. Pero luego empeorará. Todo lo que querrás hacer es dormir", asegura.

Después continúa contando que "en el entrenamiento, cada parada se sentirá como un esfuerzo titánico. Durante siete meses, tendrá dificultades para encontrar alegría en la vida. Tu rutina puede convertirse en una prisión. Tú vas a entrenar. Vienes a casa y ves la televisión. Te vas a dormir. Haces lo mismo al día siguiente. Se repite y se repite". "Puedes reír", apostilla Buffon, "pero es lo que te pasará. Llegará en el momento más alto de tu carrera, cuando tendrás todo lo que un hombre puede pedir a la vida. Tendrás 26 años, serás el portero del Juventus y de la Selección. Tendrás dinero y respeto. La gente te llamará 'Supermán'".

En su opinión, el fútbol puede "convertirte en un robot" a causa del repetirse a diario de entrenamientos y partidos, y que un día, al no tener fuerzas, decidió cambiar sus costumbres e ir a visitar un museo. Es decir, que la cultura le ayudó a salir de la depresión más profunda. Fue viendo un cuadro del pintor Marc Chagall, en el que se aprecia al autor que sujeta por una mano a su mujer mientras esta fluctúa libremente en el aire: "Esta imagen te hará sentir como un niño, la sensación de la felicidad en las cosas simples", escribió Buffon, quien reconoció que regresó varias veces en ese período al museo turinés para ver esa obra, actualmente expuesta en el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo.

En su misiva, el italiano destacó la importancia de considerarse un "hombre normal, como los demás", pese al éxito del futbolista, y repasó la serie de errores que cometió en su juventud. "Pero los errores son importantes porque te recuerdan que eres humano. Te recordarán que no sabes nada, amigo mío. Es importante porque el mundo del fútbol tratará de convencerte de que eres especial, pero acuérdate de que no eres distinto con respecto al camarero o al electricista". Una reflexión profunda de Buffon. Unas palabras que invitan a pensar.