El brasileño Gabriel Martinelli, jugador del Al-Hilal, está a las puertas de regresar a los entrenamientos grupales, después de haber avanzado considerablemente en su programa de rehabilitación para recuperarse de la lesión muscular que lo apartó del equipo durante el periodo pasado.

El diario " Arriyadiyah " señaló que el jugador avanza de forma positiva en la ejecución de su programa de tratamiento, con un compromiso firme con el plan establecido para su puesta a punto, previéndose que se incorpore a los entrenamientos grupales tras el fin de las vacaciones actuales que recibieron los jugadores del Al-Hilal por decisión del entrenador italiano Simone Inzaghi.

Martinelli se lesionó durante el encuentro ante el Al-Qadisiyah, disputado el pasado 23 de octubre dentro de la jornada 11 de la Roshn Saudi League, antes de que el Al-Hilal anunciara a través de su cuenta oficial en la plataforma «X» que necesitaba un programa de tratamiento y rehabilitación de entre 10 y 15 días.

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La lesión obligó al jugador brasileño a ausentarse de tres partidos del Al-Hilal, ante el Al-Shamal catarí y el Shabab Al-Ahli emiratí en la Liga de Campeones de Asia de la élite, además del encuentro contra el Al-Fateh dentro de la competición de la Roshn League.

Martinelli aprovecha el actual parón internacional para completar su programa de rehabilitación, en un momento en el que Inzaghi decidió conceder a los jugadores unas vacaciones de 10 días, tras la pausa de las competiciones locales coincidiendo con los días FIFA internacionales.

Está previsto que el Al-Hilal regrese a los entrenamientos el próximo 14 de noviembre, para iniciar los preparativos de cara a la reanudación de la temporada, a la espera de la situación de Martinelli y de su grado de disponibilidad para incorporarse al grupo, tras recuperarse de la lesión.