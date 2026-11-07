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Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Buenas noticias sobre el regreso del profesional del Al-Hilal saudí

G. Martinelli
Al Hilal
1ª División
Brasil
Arabia Saudí

Un fuerte impulso para Simone Inzaghi

El brasileño Gabriel Martinelli, jugador del Al-Hilal, está a las puertas de regresar a los entrenamientos grupales, después de haber avanzado considerablemente en su programa de rehabilitación para recuperarse de la lesión muscular que lo apartó del equipo durante el periodo pasado.

El diario "Arriyadiyah" señaló que el jugador avanza de forma positiva en la ejecución de su programa de tratamiento, con un compromiso firme con el plan establecido para su puesta a punto, previéndose que se incorpore a los entrenamientos grupales tras el fin de las vacaciones actuales que recibieron los jugadores del Al-Hilal por decisión del entrenador italiano Simone Inzaghi.

Martinelli se lesionó durante el encuentro ante el Al-Qadisiyah, disputado el pasado 23 de octubre dentro de la jornada 11 de la Roshn Saudi League, antes de que el Al-Hilal anunciara a través de su cuenta oficial en la plataforma «X» que necesitaba un programa de tratamiento y rehabilitación de entre 10 y 15 días.

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La lesión obligó al jugador brasileño a ausentarse de tres partidos del Al-Hilal, ante el Al-Shamal catarí y el Shabab Al-Ahli emiratí en la Liga de Campeones de Asia de la élite, además del encuentro contra el Al-Fateh dentro de la competición de la Roshn League.

Martinelli aprovecha el actual parón internacional para completar su programa de rehabilitación, en un momento en el que Inzaghi decidió conceder a los jugadores unas vacaciones de 10 días, tras la pausa de las competiciones locales coincidiendo con los días FIFA internacionales.

Está previsto que el Al-Hilal regrese a los entrenamientos el próximo 14 de noviembre, para iniciar los preparativos de cara a la reanudación de la temporada, a la espera de la situación de Martinelli y de su grado de disponibilidad para incorporarse al grupo, tras recuperarse de la lesión.

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