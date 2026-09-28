El Real Madrid recibió un impulso anímico con la cercana vuelta a los terrenos de juego de su defensa brasileño Éder Militão, después de que apareciera en los entrenamientos del equipo en la ciudad de Valdebebas, este lunes, corriendo junto a sus compañeros, en una evolución que refuerza las esperanzas del cuerpo técnico dirigido por José Mourinho de recuperar a uno de los elementos más destacados de su línea defensiva.

El regreso de Militão a los entrenamientos llegó tras un periodo de ausencia por la lesión que le obligó a someterse a una cirugía en Finlandia, mientras que su participación en los ejercicios de carrera apunta al avance de su programa de recuperación y a su cercanía a recobrar la plena forma, pese a que no se ha fijado una fecha oficial para su vuelta a los partidos.

Esta evolución llega pocos días después de que el equipo médico que le practicó la cirugía visitara la sede de entrenamientos del Real Madrid, para hacer seguimiento a la evolución de su estado y comprobar la marcha del proceso de recuperación, en una señal de que el defensa brasileño avanza en el camino de regreso.

El esperado regreso de Militão reviste una gran importancia para el Real Madrid, ante las sensibles ausencias que sufre el equipo en la línea defensiva, ya que Ferland Mendy y Raúl Asencio siguen lidiando con sus condiciones físicas, mientras Mourinho aguarda la recuperación del resto de sus jugadores internacionales tras el final del parón.

El Real Madrid retomó sus entrenamientos este lunes, después de una semana de descanso, aunque el equipo entrenó con un grupo reducido de jugadores, que incluyó a Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Álvaro Carreras y Aurélien Tchouaméni, ante la incorporación de un gran número de elementos a las selecciones de sus países.

Asimismo, Rodrygo y Mendy continúan con sus programas de recuperación, mientras Federico Valverde se recupera de un esguince de tercer grado en el tobillo, y Kylian Mbappé y Antonio Coná regresaron a Madrid tras las lesiones que sufrieron durante su estancia con la selección francesa.

Por otra parte, el Real Madrid está pendiente de la aparición de Arda Güler ante Italia y de Eduardo Camavinga ante Bélgica, ya que el cuerpo técnico sigue ambos partidos con cautela, por temor a que cualquiera de ellos sufra una nueva lesión, ante las numerosas ausencias que padece el equipo.

Mientras Mourinho espera el regreso de sus jugadores internacionales y la recuperación de los lesionados, la vuelta progresiva de Militão a los entrenamientos ofrece un indicio positivo para el equipo, que confía en recuperar su fortaleza defensiva con la cercana reanudación de las competiciones.