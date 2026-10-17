La alegría del Paris Saint-Germain no fue completa, tras la victoria que logró en el estadio del Estrasburgo, por 3-1 el sábado por la noche, en la liga francesa.

El diario Sport informó de que Luis Enrique, técnico del PSG, apostó por realizar amplios cambios en la alineación, para repartir el esfuerzo físico, de cara al importante duelo ante el Barcelona en la Liga de Campeones.

Pero se vio obligado a recurrir a varios de sus futbolistas titulares tras el descanso, con el fin de devolver el partido al rumbo correcto después de que se complicara.

El PSG logró dar la vuelta al resultado durante la segunda mitad, y Ousmane Dembélé fue la gran estrella del encuentro. El delantero francés fabricó el gol del empate que anotó Zabarnyi, antes de completar la remontada con un gol magnífico tras una destacada jugada individual.

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Y en el tiempo añadido, Désiré Doué sentenció el partido, después de que el Estrasburgo no consiguiera aprovechar la inferioridad numérica en las filas del equipo parisino.

Sin embargo, Nuno Mendes fue el protagonista de la nota negativa del partido. El lateral portugués, que entró al campo tras el descanso, tuvo que retirarse por sentir molestias físicas.

Y al haber agotado los cambios disponibles, el PSG se vio obligado a disputar los últimos minutos con diez futbolistas, lo que aumentó el estado de inquietud durante la fase final del encuentro.

Habrá que esperar durante las próximas horas para conocer la gravedad de la lesión de Nuno Mendes, ya que la evolución de su estado será un factor decisivo para determinar su situación respecto al duelo ante el Barcelona.

La posible ausencia del lateral portugués supondría un golpe duro para Luis Enrique, especialmente por su capacidad para reducir el peligro de Lamine Yamal, al que consiguió frenar en enfrentamientos anteriores.

Así, el estado físico de Nuno Mendes se ha convertido en uno de los principales interrogantes dentro del Paris Saint-Germain, a pocos días del decisivo duelo ante el Barcelona.