Buenas noticias para los ingleses antes del partido contra Argentina

Inglaterra recibe un impulso con la recuperación de Declan Rice, quien estará listo para enfrentar a Argentina mañana en las semifinales del Mundial 2026.

Según Sky Sports, el centrocampista se ha recuperado del malestar estomacal y ya está listo para ser titular.

El centrocampista sufrió hace diez días una gastroenteritis tras el duelo de octavos ante México.

El técnico Thomas Tuchel explicó que el centrocampista permaneció en cama tres días antes de los cuartos de final contra Noruega.

Aunque en los entrenamientos previos a México parecía en forma, los médicos de la Federación Inglesa le limitaron a 45 minutos contra Noruega por el calor y la humedad de Miami, equivalentes a 44 °C.

Tras la prórroga ante Noruega, el centrocampista del Arsenal mostró signos de cansancio ante la prensa, aunque Tuchel aclaró que el jugador deseaba seguir tras el descanso.

«Sabíamos que Declan estaba pasando apuros», afirmó Tuchel. «Nos dio luz verde para seguir, quizá hasta el siguiente descanso para hidratarse, pero pensé que, si el partido se alargaba hasta los 120 minutos y Elliot Anderson no estaba en el campo, tendríamos un problema con los cambios más adelante».

Por eso lo retiramos, y fue acertado: Elliot jugó los 120 minutos y así evitamos problemas de cambios.

Según las informaciones, Rice ya se ha recuperado y participó con normalidad en el primer entrenamiento completo tras la victoria sobre Noruega, celebrado ayer lunes en Kansas City.

Todo indica que será titular ante el vigente campeón del mundo.