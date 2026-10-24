Buenas noticias para el Real Madrid: la Federación Española anuncia el árbitro del Clásico

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española ha designado a Juan Martínez Munuera para dirigir el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, este domingo, en la décima jornada de LaLiga.

El anuncio llega en un ambiente cargado tanto en lo deportivo como en lo arbitral, tras la polémica que se vivió en las últimas jornadas.

Munuera estará acompañado por Javier Iglesias Villanueva en la sala del VAR.

Según el diario español «Marca», será la quinta vez que Juan Martínez Munuera, de 44 años, dirija un Clásico a lo largo de su trayectoria de 14 temporadas en la Primera División española.

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Los resultados anteriores favorecen al Real Madrid, que ha logrado la victoria en tres de los cuatro partidos dirigidos por el árbitro, pues ganó por 3-1 en la liga española en 2020, por 4-0 en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en 2023 y por 4-1 en la final de la Supercopa de España en 2024.

En cambio, el Barcelona se impuso por 4-0 en uno de los partidos de liga de 2022.

Martínez Munuera ya ha dirigido un partido tanto del Barcelona como del Real Madrid durante la presente temporada.

Dirigió al conjunto catalán en su enfrentamiento ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que terminó con victoria del Barcelona por 3-1, y también arbitró el partido del Real Madrid ante el Málaga en el estadio Santiago Bernabéu, que el conjunto blanco resolvió por 4-0.

En los partidos que ha dirigido al Real Madrid, el árbitro alicantino ha dirigido al conjunto blanco en 46 enfrentamientos, en los que ha cosechado 30 victorias y 9 empates frente a 7 derrotas.

En cuanto al Barcelona, le ha dirigido 40 partidos, de los que 27 terminaron en victoria, 6 en empate y 7 en derrota.

El VAR

El árbitro Javier Iglesias Villanueva, de 43 años, se hará cargo del VAR durante el Clásico.

El colegiado procedente de Iomes pertenece al cuerpo especializado en la tecnología del vídeo desde la temporada 2024-2025.

Iglesias fue objeto de críticas por parte del Real Madrid en febrero de 2025, cuando trabajaba en la sala del VAR durante el partido entre el Espanyol y el Real Madrid, después de que no pidiera al árbitro Munuera Ruiz revisar una jugada que planteaba la posibilidad de expulsar a Carlos Romero, tras su entrada por detrás sobre Kylian Mbappé.



