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Daniel Farke ha recibido buenas noticias sobre el estado físico de su plantilla mientras el Leeds United prepara su regreso a la Premier League este fin de semana ante el Chelsea. El técnico alemán confirmó que varios jugadores importantes del primer equipo han superado sin contratiempos el parón internacional y estarán disponibles para el viaje a Stamford Bridge.

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Farke revela la buena noticia sobre Gudmundsson

El entrenador del Leeds expresó su alivio después de que Gabriel Gudmundsson regresara sin problemas de sus compromisos internacionales. El carrilero de 27 años había generado una gran preocupación en el cuerpo técnico tras ser sustituido en el descanso de la reciente victoria sobre el Tottenham Hotspur. Pese al temor a que sufriera un problema muscular, el defensa tuvo una participación destacada con Suecia y ayudó a su selección a lograr el ascenso en la Liga de Naciones. Su disponibilidad supone un gran impulso para el viaje a Londres, especialmente por su capacidad para influir tanto en defensa como en ataque.

«Una sorpresa positiva», dijo Farke en la web oficial del club. «Al principio estaba un poco preocupado, pero todo está bien. Parece que solo fue un problema neural y que no hay ninguna lesión en los isquiotibiales ni nada parecido. Me alegré de que pudiera jugar y, después, [el segundo partido contra Polonia] era más o menos un amistoso para ellos. Descansó en el segundo encuentro. También me gustó mucho eso, si soy sincero. Sin duda son buenas noticias para nosotros y hoy ya ha vuelto a entrenarse».

Tres jugadores más recuperados para el viaje a Stamford Bridge

Además de Gudmundsson, el Leeds ha recuperado a otros jugadores importantes. Anton Stach y Noah Okafor han completado una semana entera de entrenamientos, un avance significativo en sus respectivas recuperaciones. A estas buenas noticias se suma que Dominic Calvert-Lewin también ha vuelto a entrenarse tras sus compromisos con la selección de Inglaterra. El delantero no ha comunicado ningún problema después de sus partidos internacionales, por lo que Farke podrá contar con su principal referencia en ataque frente al equipo de Xabi Alonso.

«[Stach] lleva ya una semana completa entrenándose. La semana pasada todavía se incorporaba parcialmente y hacía algo de trabajo individual de rehabilitación. Lo mismo ocurría con Noah [Okafor], así que ambos han completado una semana entera de entrenamientos y eso les ha venido muy bien. Dominic [Calvert-Lewin] también ha vuelto a entrenarse desde que regresó de sus compromisos con Inglaterra y no tiene ningún problema. Sin duda son buenas noticias», explicó.

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Farke quiere que James Trafford mantenga los pies en la tierra

Aunque las novedades sobre el estado físico de sus jugadores fueron el tema principal, Farke también habló de la creciente reputación del portero James Trafford. El joven guardameta ha recibido numerosos elogios tras una serie de actuaciones decisivas, entre ellas una especialmente destacada contra España. Sin embargo, Farke está decidido a evitar que Trafford se deje llevar por la repentina atención mediática que han despertado sus actuaciones internacionales.

«Desde que volvió y todo el mundo lo elogia, yo no he hecho más que darle caña», bromeó Farke. «Así me aseguro de que, siendo joven, siga siendo humilde y mantenga los pies en la tierra, porque ahora mismo todos los comentaristas, todo el país y todo el mundo lo elogian. He hablado mucho de él y de lo extraordinario que es para nosotros. Tiene un potencial increíble, pero, de nuevo, tiene que demostrarlo con regularidad durante toda una temporada».

El repentino revuelo por sus actuaciones internacionales

Farke restó importancia al repentino revuelo en torno a las actuaciones internacionales del jugador del Leeds United e insistió en que formar talentos de primer nivel forma parte del ADN del club. El técnico no se muestra en absoluto impresionado por la atención mundial y dejó claro que el protagonismo de un jugador de Elland Road en la escena internacional no debería sorprender al mundo del fútbol. «Ahora mismo todo el mundo está sorprendido de que un jugador del Leeds United brille incluso con su selección», concluyó.