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Jeyland MitchellGetty
Jonathan van Haaster

Traducido por

Buenas noticias para el Feyenoord: Jeyland Mitchell completa un traspaso por ocho millones de euros

Fichajes
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J. Mitchell

Jeyland Mitchell ya tiene el traspaso que deseaba, según el experto en fichajes Fabrizio Romano. Sturm Graz ha alcanzado un acuerdo para la venta del costarricense, que dará el salto al RC Strasbourg por unos ocho millones de euros.

El traspaso del defensa central ya se venía gestando desde hace algún tiempo. Romano informó hace tres días de que el Strasbourg iba en serio y había presentado una oferta de cinco millones de euros por el zaguero diestro. Graz ha aceptado ocho millones, incluidos bonus.

Feyenoord pagó en 2024 unos 2,5 millones de euros al LD Alajuelense para hacerse con Mitchell. El poderoso marcador, fuerte físicamente, disputó finalmente solo 99 minutos repartidos en 9 partidos con el club de Róterdam.

Feyenoord cedió a Mitchell al Graz en el verano de 2025, y un año después el club austriaco ejecutó la opción de compra incluida en el contrato y transfirió entre dos y tres millones de euros a De Kuip. Feyenoord también pactó un porcentaje de futura venta de cuantía desconocida.

Mitchell se convirtió en una pieza fija y acabó disputando 32 partidos con el gran club austriaco. Sin embargo, Mitchell quería dar el salto a la Ligue 1 y ahora ha conseguido su objetivo.

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El Strasbourg terminó octavo la pasada temporada en la Ligue 1, por lo que se quedó a las puertas del fútbol europeo. El internacional neerlandés Emanuel Emegha dejó el club este verano para fichar por el Chelsea.

BlueCo, propietario del Strasbourg, a diferencia del club hermano Chelsea, se lo ha tomado por ahora con bastante calma en el mercado de fichajes. Diogo Sousa llegó procedente del Vitória SC por diez millones de euros, pero Giovanni Reyna también juega ya en el club. El que fuera niño prodigio, todavía de solo 23 años, llegó por 3 millones de euros desde el Borussia Mönchengladbach.

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