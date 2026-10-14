La afición del Real Madrid recibió una noticia impactante: su estrella brasileña Vinicius Junior se perderá el esperado Clásico contra el eterno rival, el Barcelona, después de haber sido sancionado por un periodo prolongado.

El Comité de Competición anunció la suspensión de Vinicius Junior por cuatro partidos, a raíz de su expulsión durante el encuentro ante el Villarreal, el pasado sábado, en el estadio Santiago Bernabéu, en la octava jornada de LaLiga.

De este modo, se confirma la ausencia de la estrella brasileña en el esperado Clásico contra el eterno rival, el Barcelona, correspondiente a la décima jornada de LaLiga y previsto para el día 25 de octubre en el estadio "Spotify Camp Nou".

Pese a la impactante noticia para la afición del equipo de la capital española antes del Clásico, la cuenta de estadísticas "StatMuse FC" reveló un registro positivo del Madrid en ausencia de Vinicius Junior.

Según la cuenta, Vinicius se ausentó en 10 partidos del conjunto blanco en las tres últimas temporadas de LaLiga, en los que solo cayó derrotado una única vez, frente a nueve victorias.

La afición merengue espera que esa estadística se cumpla y que el equipo ofrezca un gran partido para ganar a costa de su homólogo catalán, especialmente ante la enconada pelea entre ambos por el título de LaLiga.

El Real Madrid ocupa la cuarta posición en la tabla de clasificación de LaLiga con 18 puntos, cosechados a base de seis victorias y dos derrotas, a seis puntos del Barcelona, que lidera con pleno de puntos.

Cabe recordar que Vinicius Junior también se perderá los partidos ante Sevilla, Racing y Valencia, en las jornadas 9, 11 y 12 de LaLiga, además del Clásico contra el Barcelona en la décima jornada.