Buenas noticias para el Al-Hilal: el Mundial acerca a Cancelo y al Barcelona a un proyecto duradero

João Cancelo podría quedarse en el Barcelona la próxima temporada gracias a su gran nivel en el Mundial 2026, lo que ha reabierto el debate sobre su futuro en el club.

Cedido por el Al-Hilal en invierno, el lateral recobró su nivel en los últimos meses con el Barça y con Portugal en la Copa América.

Según el diario español «SPORT», la directiva del Barcelona está satisfecha con su nivel técnico y físico en el torneo.

La dirección deportiva y el consejo de administración están convencidos de que debe seguir, pues le ven como pieza clave del proyecto de los próximos años.

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Sin embargo, el principal obstáculo son las exigencias económicas del Al-Hilal.

Según informes, el club saudí no bajará de 25 millones de euros, cantidad que Barcelona ve alta por su situación financiera.

No obstante, su brillante actuación en el Mundial podría cambiar la situación en los próximos meses, dado su continuo crecimiento deportivo y de mercado, además del respaldo del entrenador y la dirección deportiva.