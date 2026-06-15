Buenas noticias para Arabia Saudí: ¿qué hará Uruguay tras ir perdiendo al descanso en el Mundial?

A lo largo de su historia, Uruguay ha sufrido varios reveses en Mundiales tras ir perdiendo al descanso.
En la primera jornada del Mundial 2026, Uruguay terminó el primer tiempo 1-0 abajo ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.
Según la cuenta de estadísticas “Mstership” en X, es la 18.ª vez que la “Celeste” termina el primer tiempo abajo en el marcador en su historia mundialista.
La Celeste solo ganó 3 de esos partidos, empató 3 y perdió 12.
Arabia Saudí confía en que la racha negativa uruguaya continúe para liderar el Grupo H, donde también están España y Cabo Verde, tras su empate sin goles.