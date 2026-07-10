Buenas noticias de cara al título... El doblete de Mbappé y Dembélé amenaza el trono de Rivaldo y «El Fenómeno»

La actual edición del Mundial muestra una de las duplas más potentes de la historia: la asociación entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en la selección francesa.

El dúo llevó a Francia a semifinales por tercera vez consecutiva tras vencer 2-0 a Marruecos el jueves: Mbappé abrió el marcador en el 60’ y Dembélé amplió la ventaja seis minutos después.

Según Opta, Francia es la primera selección con dos jugadores que marcan al menos cinco goles en un mismo Mundial desde Ronaldo Nazário y Rivaldo en 2002.

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Este doblete augura bien para que Francia recupere el título, pues en 2002 Brasil venció a Alemania y se coronó.

En aquella edición, Ronaldo marcó 8 goles y Rivaldo 5, conformando una dupla inolvidable.

Mbappé suma 8 goles —comparte el liderato con Messi— y Dembélé lleva 5.

Podrían superar el récord de Ronaldo y Rivaldo, pues aún les quedan las semifinales contra el ganador de España o Bélgica y, de clasificar, la final.