El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol ha designado al colegiado internacional Alejandro Hernández Hernández para dirigir el esperado duelo entre el Barcelona y el Villarreal, que se disputará mañana domingo en el Spotify Camp Nou, en partido de LaLiga.
Según el diario español "Mundo Deportivo", Guillermo Cuadra Fernández estará a cargo del VAR durante el encuentro.
Será la primera vez esta temporada que Hernández Hernández dirija un partido del Barcelona, después de haber arbitrado el Villarreal-Atlético de Madrid, que terminó con empate 2-2 en el Riyadh Air Metropolitano el pasado 23 de agosto, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga.
El último partido que el colegiado canario pitó al Barcelona fue el Clásico ante el Real Madrid, correspondiente a la 35.ª jornada de la temporada pasada, disputado en el Spotify Camp Nou, que terminó con victoria del conjunto catalán por 2-0 y le permitió certificar oficialmente el título de LaLiga.
Curiosamente, el Barcelona es el equipo que más partidos ha disputado bajo el arbitraje de Hernández Hernández en Primera División: 42 encuentros, con un balance de 26 victorias, 12 empates y solo 4 derrotas para el conjunto catalán.
La última derrota del Barcelona con el colegiado español se remonta a la temporada 2023-2024, cuando cayó por 4-2 ante el Girona el 4 de mayo de 2024 en Montilivi.
Por su parte, Hernández Hernández ha dirigido 30 partidos del Villarreal en Primera División, con un balance de 13 victorias, 10 empates y 7 derrotas para el equipo.
El último triunfo del Villarreal con él como árbitro fue en el derbi ante el Levante la temporada pasada, cuando se impuso por 5-1 en La Cerámica, en la 34.ª jornada del campeonato.
El próximo Barcelona-Villarreal será el quinto enfrentamiento entre ambos equipos dirigido por Hernández Hernández. En los cuatro anteriores, el conjunto catalán sumó 3 victorias y un empate.
El primero fue en la ida de las semifinales de la Copa del Rey de la temporada 2014-2015, que terminó con victoria del Barcelona por 3-1.
El segundo fue en LaLiga, en la temporada 2018-2019, y acabó en empate en el campo del Villarreal.
Los dos últimos se disputaron en La Cerámica y se saldaron con sendas victorias del Barcelona por 1-0 y 4-3, en las temporadas 2022-2023 y 2023-2024, respectivamente.
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Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.
Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.
Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.
Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.
En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.
Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:
Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias
Rodrygo: de niño de la remontada a hombre enigmático en el proyecto de Alonso
Kroos: el presente ausente en el Mundial de Clubes
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