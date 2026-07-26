La selección femenina de fútbol de Argelia logró una valiosa victoria a costa de su homóloga de Senegal (2-0) la tarde del domingo, en el marco de la primera jornada del Grupo A en la Copa Africana de Naciones, disputada en territorio marroquí por tercera vez consecutiva, cuyas actividades se prolongan hasta el próximo 16 de agosto.

Marine Dafeur adelantó a Argelia con el primer gol en el minuto 42 del encuentro, antes de que Melissa Beddy pusiera los últimos toques a la victoria al añadir el segundo tanto en el minuto 88, sentenciando así el duelo y acabando con las aspiraciones de Senegal de arrebatar el punto del empate.

Liderato provisional para Argelia

Con este triunfo, la selección argelina salta al liderato del Grupo A con un balance de 3 puntos completos, mientras que el casillero de Senegal permanece vacío. Por su parte, las selecciones de Marruecos y Kenia se enfrentan más tarde en la tarde del domingo dentro de los partidos de la misma jornada.

16 selecciones compiten por 4 billetes mundialistas

La edición actual del torneo continental cuenta con la participación de 16 selecciones repartidas en 4 grupos, a razón de 4 selecciones por grupo, clasificándose para las rondas eliminatorias el líder y el subcampeón de cada grupo.

El torneo adquiere una importancia excepcional al conceder a las cuatro primeras selecciones los billetes de clasificación directa a la fase final de la Copa del Mundo Femenina, prevista en Brasil el próximo año, mientras que otras dos selecciones obtienen la oportunidad de participar en la repesca mundial clasificatoria para el Mundial, lo que dota a la competición de un carácter más intenso y emocionante.