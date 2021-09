Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay.

La continuidad del campeonato en el segundo semestre pone a Millonarios encarando la fecha 9 ante Atlético Bucaramanga, un equipo que no hace mal las cosas y que puede dar la sorpresa.

Los Embajadores quieren aprovechar el buen momento anímico para intentar lograr una victoria que los asegure en el segundo lugar de la tabla y dar un paso más hacia el Cuadrangular.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Bucaramanga vs. Millonarios FECHA Domingo, 12 de septiembre ESTADIO Alfonso López, Bucaramanga HORARIO 14:00

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de Win Sports + este domingo 12 de septiembre a las 14:00 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

LAS POSIBLES NÓMINAS

Millonarios: Moreno; Román, Llinás, Vargas, Banguero; Vega, Giraldo, Silva, Ruíz; Mojica, Uribe.

Bucaramanga: Chaverra; Zuluaga, Correa, Cuenú, Mosquera; Acosta, Hernández; Meléndez, Montoya, Viveros; Fernández.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos entrega los siguientes datos sobre este duelo entre Embajadores y Leopardos:

• Millonarios se quedó con la victoria en su última visita a Atlético Bucaramanga por la categoría (1-2 en julio de 2019). El conjunto bumangués ha ganado solo uno de sus últimos seis partidos como local en Primera División ante Millonarios (3E 2D), 2-1 en septiembre de 2018.

• Atlético Bucaramanga no ha ganado en sus últimos tres partidos como local en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2021 (1E 2D), cayendo derrotado en los dos más recientes. No suman más de dos derrotas seguidas como local en la categoría desde abril-julio de 2019 (4).

• Millonarios cayó en su última visita por la Liga BetPlay DIMAYOR II-2021, 1-0 ante Deportivo Pereira, tras cuatro encuentros sin perder fuera de casa (2V 2E). Desde febrero de este año, Millonarios no pierde en dos visitas seguidas en la categoría.

• Atlético Bucaramanga ganó cuatro partidos en la actual Liga BetPlay DIMAYOR II-2021, pero solo uno ellos jugando en casa: fue ante Santa Fe en el primer partido en esta condición del torneo. Luego cayó ante Jaguares, empató con Atlético Huila y perdió ante Alianza Petrolera.

• Fernando Uribe ha anotado sus cuatro goles en esta Liga BetPlay DIMAYOR II-2021 en jugada abierta, más que cualquier otro futbolista de la competición.