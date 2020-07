Bryan Tamacas y su llegada al Alianza: “Sé al equipo que he llegado, la responsabilidad que eso conlleva”

El defensor se siente satisfecho de su llegada a los paquidermos.

Uno de los sueños de Bryan Tamacas era jugar en el Alianza, ya que es el equipo al que su padre lo llevaba a ver cuando era un niño. Y lo cumplió, tras haber firmado hace dos meses con los blancos, tras la finalización del Clausura 2020 que fue suspendido.

Sobre su llegada al Alianza, Tamacas contó en el programa Güiri Güiri que “sé al equipo que he llegado, la responsabilidad que eso conlleva y sé que si me han contratado es porque han creído en mí; trataré de estar lo mejor posible y trataré de dar lo mejor de mí para que la gente que me ha demostrado mi cariño ahora que se dio mi contratación pueda estar tranquila”.

“Estoy contento porque después de mucho tiempo de no hacer nada de fútbol y con todo lo que está pasando es bueno que se vea una luz y que ya se quiera jugar. Espero que primero Dios todo vaya bien, estoy emocionado esperando a que el tiempo pase lo más rápido posible y que se puedan tomar las mejores medidas posibles para que podamos regresar a entrenar pronto”, agregó el lateral derecho.