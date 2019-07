Bryan Ruiz rechaza una oferta de Santos para rescindir su contrato

Primera División de Costa Rica: El jugador costarricense quiere quedarse en el equipo brasileño hasta que encuentre un nuevo club.

La novela entre Bryan Ruiz y el Santos todavía no tiene una solución definitiva. Según se conoció, en los últimos días el conjunto brasileño intentó llegar a un acuerdo para rescindir el contrato del costarricense, pero el jugador desestimó esa oferta.

Lo cierto es que el ex Sporting de Lisboa quiere quedarse en el equipo peixe hasta que llegue una oferta de un nuevo club, mientras que los brasileños esperan sacarse de encima cuanto antes al jugador, que no está en los planes del argentino Jorge Sampaoli, para no tener que pagarle completo el salario, que tiene un alto costo y se extiende hasta diciembre de 2020.

Mientras el jugador de 33 años entrena con el equipo profesional de Santos, el presidente del club de la ciudad de São Paulo reconoció que hay interés de equipos de y , aunque todavía no hicieron ninguna propuesta formal.

Bryan Ruiz no viste la camiseta de Santos desde noviembre de 2018, cuando saltó al campo en la derrota ante Chapecoense en Pacaembú.