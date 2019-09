Bryan Ruiz: "Hasta que Santos no cumpla, yo seguiré allí"

Primera División de Costa Rica: El delantero costarricense contó detalles de la relación problemática que mantiene con el equipo brasileño.

Bryan Ruiz no le encuentra una solución a su problema con el Santos de . El mediapunta costarricense, quien no es tenido en cuenta por su técnico, Jorge Sampaoli, no juega un partido con el equipo peixe desde noviembre pasado y aún no ha podido llegar a un acuerdo para abandonar el equipo.

Este martes, en una entrevista con Canal 7, el jugador de la Selección de contó detalles de su relación problemática con el equipo brasileño: "Yo quiero llegar a una decisión lo antes posible. Santos es el que tiene que tomar la decisión. Seguramente será difícil en estos tres meses hasta que se reabra la ventana de transferencias".

"No se ha logrado llegar a una rescisión amigable porque Santos necesita cumplir con cosas que no ha cumplido y hasta que no lo hagan, yo seguiré ahí", explicó.

A pesar de no jugar con Santos, Bryan Ruiz sigue teniendo minutos en la Selección de Costa Rica y viene de ser titular en el amistoso del último viernes ante .