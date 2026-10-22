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La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) ha nombrado oficialmente al legendario excapitán Bryan Ruiz seleccionador permanente del combinado masculino tras su destacada etapa como interino en el banquillo. El exmediapunta del Fulham, de 41 años, tendrá la misión de llevar de nuevo a su país a la fase final del Mundial en 2030.

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Su éxito como interino le asegura el cargo de forma permanente

El Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol cerró los términos del contrato para confiar de forma permanente el banquillo a su excapitán, con el objetivo de clasificarse para el Mundial de 2030. Nombrado inicialmente el 28 de septiembre tras la destitución del técnico argentino Fernando Batista, el entrenador de 41 años recuperó de inmediato al veterano portero Keylor Navas. Las victorias consecutivas ante Nicaragua (3-0) y Haití (2-0) en el Estadio Ricardo Saprissa permitieron después a Costa Rica conservar su plaza en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Un técnico con poca experiencia reúne a un cuerpo técnico de confianza

El nombramiento supone el primer puesto permanente de Ruiz como entrenador de un primer equipo. Anteriormente había trabajado en las categorías inferiores y como ayudante en Liga Deportiva Alajuelense, donde solo dirigió dos partidos del primer equipo de forma provisional.

Según el comunicado oficial de la federación, la decisión da continuidad al proyecto y consolida una nueva etapa al permitir que su antiguo referente aporte desde el banquillo su liderazgo y su conocimiento del fútbol nacional e internacional.

Para acompañarle, Ruiz ha incorporado como ayudantes a Wilmer Lopez y Christian Bolanos, antiguos compañeros suyos en los Mundiales, además del analista de vídeo Ariel Gonzalez. Wardy Alfaro también se sumará al cuerpo técnico como ayudante en enero.

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Un capitán emblemático asume la reconstrucción

Durante su carrera como jugador, el mediapunta zurdo pasó por Twente, PSV Eindhoven, Fulham, Sporting CP y Santos antes de retirarse en Alajuelense en 2022. También fue capitán de La Sele en tres Mundiales consecutivos, los de 2014, 2018 y 2022, y lideró su histórica trayectoria hasta los cuartos de final en Brasil 2014.

Ahora, sin embargo, se hace cargo de una selección que ha caído en la clasificación de la FIFA tras quedarse fuera del torneo de 2026 bajo la dirección del técnico mexicano Miguel Herrera y encadenar varios tropiezos en la Liga de Naciones con Batista.

Dos potencias sudamericanas pondrán a prueba al nuevo técnico

Ruiz dirigirá sus primeros partidos como seleccionador permanente en la ventana internacional del próximo mes, cuando Costa Rica viaje para enfrentarse a Ecuador el 13 de noviembre y a Argentina cuatro días después. Esos exigentes amistosos a domicilio pondrán a prueba la capacidad de un técnico con solo cuatro partidos de experiencia al frente de un primer equipo para prolongar su buen comienzo. Firmar buenas actuaciones en Sudamérica será fundamental mientras empieza a formar una plantilla competitiva.