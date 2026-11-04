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Bryan Cristante ha expresado su frustración por una polémica decisión arbitral sobre un penalti después de que la Roma desperdiciara una ventaja de dos goles y acabara perdiendo ante el Manchester United. El centrocampista italiano instó a sus compañeros a corregir sus debilidades defensivas tras otro desplome dramático en Old Trafford.

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La Roma deja escapar su ventaja en Old Trafford

Cristante ha exigido una mejora inmediata a sus compañeros tras una dramática derrota por 3-2 ante el United. El equipo italiano desperdició una ventaja de dos goles en Old Trafford el martes.

Los visitantes se adelantaron 2-0 en los primeros 18 minutos de partido. Sin embargo, se hundieron en la segunda parte y encajaron tres goles para marcharse de Inglaterra con las manos vacías. Gianluca Mancini cometió un penalti decisivo al inicio de la segunda mitad tras hacer falta a Matheus Cunha. La decisión dio una oportunidad a los locales y cambió por completo el rumbo del encuentro.

Cristante cuestiona un penalti dudoso

Cristante se mostró visiblemente frustrado por el penalti que desencadenó la remontada. El centrocampista consideró que el árbitro había sido demasiado riguroso con Mancini.

«No he visto la repetición del penalti, pero desde el campo me pareció muy dudoso», declaró Cristante a Sky Sport Italia. «Cuando están envalentonados, se hacen muy fuertes, así que es difícil frenarlos».

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Pese a su frustración con el arbitraje, Cristante reconoció la responsabilidad de la Roma en la derrota: «Jugamos muy bien en la primera parte. Podríamos haber marcado más de dos goles, pero, evidentemente, el rival también es fuerte».

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A la Roma le cuesta gestionar las situaciones de máxima presión

No es la primera vez esta temporada que la Roma se viene abajo después de ponerse por delante. En octubre ya desperdició una ventaja de dos goles en una derrota por 4-3 en casa ante el Real Madrid. Cristante admitió que replegarse para defender una ventaja es, por ahora, una debilidad importante del equipo.

«Puede ser. Desde luego, todo el equipo debe estar más concentrado en defensa», argumentó. «Hoy íbamos ganando 2-0. A veces puedes replegarte y gestionar el partido, dejarle el balón al rival, pero sin encajar goles. Tenemos que analizarlo detenidamente y entender qué estamos haciendo mal, porque nos está pasando con demasiada frecuencia».

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Convertir los aspectos positivos en resultados constantes

El equipo italiano debe ahora recomponerse y abordar sus problemas defensivos antes de sus próximos compromisos. La Roma volverá a los entrenamientos para evitar que estos costosos hundimientos en las segundas partes marquen su temporada.