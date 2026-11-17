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Bastian Assomo, de 16 años, destaca por sus goles y ya ha impresionado a Vincent Kompany con sus actuaciones.

En los últimos años, el FC Bayern de Múnich ha recurrido con especial frecuencia a un club para fichar a jóvenes talentos: el Hertha BSC. En la última década incorporó a cinco adolescentes procedentes del club berlinés. Cuatro de ellos no lograron hacerse un hueco en el equipo muniqués, aunque Noel Aseko, pese a no disputar ningún partido con el primer equipo del Bayern, dejó en verano un traspaso de doce millones de euros al marcharse al Eintracht Frankfurt.

El quinto se llama Bastian Assomo y, por supuesto, todavía es pronto para juzgar si el joven de 16 años logrará consolidarse. Sus cualidades, como las de los otros talentos llegados anteriormente de Berlín, son muy prometedoras. El corpulento delantero también presenta buenos números goleadores, tanto en el FC Bayern, con cuyo segundo equipo marca regularmente en la Regionalliga, como en la selección alemana sub-17, donde actualmente está rindiendo a un nivel extraordinario.

El pasado miércoles debutó con el equipo dirigido por el ex del Schalke Michael Prus y marcó tres goles en la victoria por 4-0 ante Lituania. Tres días después, en el 7-0 contra Irlanda del Norte, elevó su cuenta personal a cuatro goles en un partido , por lo que suma siete tantos en dos encuentros internacionales. El martes podrá volver a demostrar su talento cuando los juveniles de Alemania se enfrenten a Irlanda del Norte en la fase de clasificación para la Eurocopa.

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Assomo, que mide 1,90 metros, ya ha dejado una primera impresión en el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, y su cuerpo técnico. En verano pudo viajar a Asia con el primer equipo y también disputó partidos amistosos. Que Assomo se haya convertido de inmediato en el goleador de los juveniles de Alemania no debería sorprender en absoluto a Kompany. «Ya sabemos que marca goles», dijo el técnico en verano, antes de señalar, como era de esperar, que al joven de 16 años aún le queda mucho trabajo por delante. «Todavía tiene muchos, muchos aspectos de su juego que debe mejorar. Pero, para un delantero de 16 años y de su estatura, está bien que marque goles», afirmó Kompany.

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Assomo también ha marcado con el primer equipo: anotó un gol en el 2-1 ante el Jeju FC de Corea del Sur y sustituyó así a Harry Kane , que se perdió la gira asiática de pretemporada debido a sus vacaciones por el Mundial. Kane renovó a principios de noviembre su contrato con el club muniqués hasta 2029. Cuando expire, Assomo tendrá 19 años y podría haberse convertido en uno de los candidatos a sucederlo o, al menos, a ocupar un puesto como suplente.

¿Qué destaca de Bastian Assomo en el FC Bayern?

«Marca goles. Eso es lo que necesitamos», dijo Tom Bischof sobre Assomo en verano, y se deshizo en elogios hacia el adolescente: «Es brutal para su edad cómo aguanta el balón. Además, define muy bien; es un delantero centro clásico». Así describió las cualidades del joven atacante, que suma seis goles en doce partidos en la Regionalliga Bayern. Más importante aún para el equipo del FC Bayern dirigido por Dante: tras su mal comienzo, no perdió ninguno de los últimos once partidos en los que jugó Assomo.

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«Es un muy buen futbolista, un delantero clásico», resumió Bischof su opinión sobre el atacante. Y un delantero clásico nunca le ha venido mal a ningún equipo, ya sea el FC Bayern, la selección alemana sub-17 o la selección de Alemania.

Según informa kicker, Assomo podría tener un papel incluso esta temporada si Kane necesita algún descanso durante la decisiva primavera.