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El Blackpool ha destituido a su entrenador, Ian Evatt, tras una pésima racha de resultados que ha dejado al club justo por encima de la zona de descenso de la League One. La decisión ha provocado un gran debate en las redes sociales por el momento elegido: llegó el mismo día en que el club había celebrado públicamente el 45.º cumpleaños del técnico.

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Un despido implacable en Bloomfield Road

En uno de los despidos de entrenadores más fríos de los últimos tiempos, el Blackpool ha destituido a Evatt. El anuncio llegó el jueves por la tarde, menos de siete horas después de que las cuentas oficiales del club en las redes sociales publicaran un mensaje para felicitar al exdefensa por su 45.º cumpleaños. El momento elegido ha llamado mucho la atención en el mundo del fútbol: el día de una celebración personal se convirtió en el día en que perdió su empleo.

El Blackpool confirmó su salida en un breve comunicado oficial: «El Blackpool Football Club anuncia que Ian Evatt ha dejado su puesto de entrenador tras 12 meses al frente del equipo. El club agradece a Ian todos sus esfuerzos durante su etapa en Bloomfield Road. Steve Thompson se hará cargo del equipo en el partido de este fin de semana, junto con Stephen Crainey, Stephen Dobbie y Steve Banks».

La pésima racha sentencia a Evatt

Si bien el momento elegido alimentó el debate en las redes sociales, las estadísticas ayudan a entender por qué actuó la directiva del Blackpool. El equipo de Evatt había sufrido un desplome «alarmante» de su rendimiento, con seis derrotas en sus últimos 10 partidos de liga. Esa serie de resultados dejó al Blackpool peligrosamente cerca de los puestos de descenso de la League One, una situación que la propiedad del club no estaba dispuesta a tolerar por más tiempo ante la llegada de un invierno cargado de partidos.

Su último encuentro al frente del equipo fue una ajustada derrota por 1-0 ante el AFC Wimbledon, agravada por las informaciones sobre un importante brote de enfermedad en la plantilla. Evatt había señalado que sus preparativos se vieron seriamente alterados por un virus estomacal que afectó a varios jugadores clave antes del viaje a la capital. Sin embargo, la falta de flexibilidad táctica y su incapacidad para sacar el máximo partido a los futbolistas más creativos acabaron pesando más que las circunstancias atenuantes de un solo partido.

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El fin de la etapa como entrenador de una leyenda del club

La salida resulta especialmente dolorosa por la condición de leyenda que Evatt tiene entre la afición del Blackpool. Como jugador, disputó más de 250 partidos con el club y fue un pilar del equipo que ascendió de la League One a la Premier League. Participó en dos fases de ascenso exitosas y se ganó un lugar en la historia del club mucho antes de plantearse entrenar en Bloomfield Road.

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Fue nombrado sucesor de Steve Bruce en octubre de 2025 y al principio dio motivos para la esperanza, alejando al club del peligro inmediato gracias a una buena racha en diciembre. Sin embargo, no logró mantener ese impulso a lo largo de sus 57 partidos al frente del equipo. Durante su etapa, una persistente lista de lesionados le impidió a menudo alinear a su mejor once, especialmente en defensa, donde fichajes clave no consiguieron tener impacto.

En busca de un nuevo rumbo

El Blackpool vuelve a buscar entrenador, en lo que será su octavo nombramiento permanente desde que Simon Sadler se hizo con la propiedad del club en 2019. La búsqueda comenzará de inmediato: la directiva quiere a alguien capaz de estabilizar la plantilla y escalar posiciones en la clasificación de la League One. Los ambiciosos objetivos del club exigen un entrenador que pueda implantar un estilo de juego más constante y reforzar una defensa que se ha mostrado vulnerable durante toda la temporada. Thompson, técnico interino, tendrá la tarea de hacerse cargo del equipo a corto plazo. La plantilla deberá volver a centrarse rápidamente en el duelo del fin de semana y dejar atrás la conmoción por la salida de Evatt.