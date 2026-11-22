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Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, se mostró orgulloso del esfuerzo de sus compañeros en el duelo ante el Liverpool, pese a la derrota (4-0) en Anfield el domingo por la noche, y señaló que el resultado no refleja la imagen completa de lo que ofrecieron los jugadores, sobre todo tras la inferioridad numérica que sufrió el equipo en los primeros minutos.

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En declaraciones al programa "Match of the Day", Fernandes afirmó que perder ante el rival tradicional siempre duele, y explicó que la expulsión de Leny Yoro al inicio del encuentro cambió por completo el desarrollo del partido y complicó mucho más la tarea del Manchester United frente al Liverpool.

Según recogió la cadena "BBC", añadió: "Fue un partido difícil. Perder contra nuestro rival siempre es malo. Pasados 15 minutos, el partido cambia por completo, y eso nos lo pone muy difícil".

El capitán del Manchester United explicó que los jugadores intentaron dar lo mejor de sí pese a las difíciles circunstancias , y subrayó que el resultado no refleja los aspectos positivos que mostró el equipo, que trató de generar ocasiones y de volver a meterse en el partido a pesar de jugar con diez.

"Todos dieron lo máximo. El resultado no lo reflejará, sino que ocultará muchas de las cosas positivas que hizo el equipo. Generamos muchas ocasiones para intentar cambiar el rumbo del partido, incluso con un jugador menos", prosiguió.

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Fernandes señaló que sus compañeros realizaron un gran esfuerzo físico durante todo el encuentro y siguieron corriendo y luchando pese a la dificultad de la tarea, aunque lamentó que encajaran dos goles más en la segunda parte, después de que el equipo se fuera al descanso perdiendo por dos tantos.

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"Todos hicieron un gran esfuerzo y corrieron mucho, pero por desgracia no pudimos evitar otros dos goles en la segunda parte. Ahora tenemos que superar esta derrota, centrarnos en el próximo partido de la Liga de Campeones e intentar conseguir el mejor resultado posible", explicó.

El capitán del Manchester United habló de la importancia de no rendirse tras ir dos goles abajo y elogió la valentía de sus compañeros por intentar mantener su estilo de juego, sin limitarse a replegarse en defensa pese a la superioridad numérica de la que disponía el Liverpool.

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"El equipo hizo un gran esfuerzo, fuimos muy valientes. En algunos momentos perdimos el balón, pero intentábamos jugar, intentábamos hacer algo en el partido, y no teníamos miedo", añadió.

Fernandes admitió que el deseo del Manchester United de seguir jugando y ir hacia adelante provocó en ocasiones pérdidas de balón y concedió más oportunidades al Liverpool, pero dejó claro que prefiere ver a su equipo fiel a sus ideas antes que rendirse y limitarse a defender.

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"Hubo algunos momentos en los que quizá jugamos más de la cuenta y acabamos encajando goles, pero prefiero eso, ver la confianza de mi equipo y que repita las ideas que queremos llevar a cabo, en lugar de limitarnos a defender y tener miedo de cualquier cosa que podamos hacer", detalló.

El capitán del Manchester United insistió en que conseguir resultados sigue siendo el objetivo principal del equipo, aunque consideró que el rendimiento dejó muchos aspectos positivos sobre los que construir en la próxima etapa, sobre todo en lo que respecta al espíritu de lucha y las ganas de competir pese a las circunstancias adversas.

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Fernandes cerró sus declaraciones destacando el orgullo que siente por sus compañeros del vestuario, pese a la abultada derrota ante el Liverpool: "Queremos conseguir resultados, pero hoy no fue posible. Hay muchas cosas que podemos analizar y he visto mucho espíritu de lucha en el equipo. El resultado no lo reflejará, pero estoy muy orgulloso de todos y cada uno de los que están en el vestuario".

El Manchester United ocupa la decimonovena posición (penúltimo) de la clasificación de la Premier League con 8 puntos, y solo ha logrado una victoria desde el inicio del campeonato.