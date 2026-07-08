Bruno Guimarães quiere dar el salto a la élite inglesa y presenta una solicitud de traspaso al Newcastle United

Bruno Guimarães podría haber jugado su último partido con el Newcastle United. El internacional brasileño ha pedido su traspaso y quiere fichar por el Arsenal, que ya ha mostrado interés, según David Ornstein, de The Athletic.

En junio, mientras jugaba el Mundial, el Arsenal mostró gran interés y presentó una oferta de 64 millones de euros.

El Newcastle la rechazó, pero la novela continúa. El brasileño, con contrato hasta 2028, ahora ha expresado su deseo de marcharse.

Arsenal quiere acelerar la operación y ha ofrecido elevar la oferta de 64 a más de 70 millones de euros.

Guimarães, de 28 años, renovó en octubre de 2023 por cinco temporadas, pero la cláusula de 117 millones expiró hace dos años.

Por ahora el Newcastle se niega a vender, aunque ya ha traspasado a Anthony Gordon al Barcelona y a Sandro Tonali al Tottenham.

Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto el Newcastle se mantendrá firme en su postura. La temporada pasada, Alexander Isak forzó su traspaso al Liverpool, entre otras cosas, al no presentarse a los entrenamientos.

Llegó en enero de 2022 procedente del Lyon por más de 40 millones y, con 195 partidos, 31 goles y 32 asistencias, es el capitán.