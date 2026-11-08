Bruno Guimaraes elogia al «increíble» Arsenal y Mikel Arteta exige aún más a la estrella de 75 millones de libras tras la ajustada victoria ante el Hull City

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El centrocampista del Arsenal Bruno Guimaraes ha calificado de «increíbles» a los líderes de la liga después de que el conjunto londinense lograra una trabajada victoria ante el Hull City para afianzarse en el primer puesto. Martin Odegaard dio el golpe decisivo en la segunda mitad y aseguró que el equipo de Mikel Arteta llegue al parón de selecciones con una inercia muy positiva.

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Sumar puntos a base de esfuerzo

Martin Odegaard marcó la diferencia en el minuto 72 al doblegar a un Hull que ofreció resistencia y asegurar la séptima victoria consecutiva del Arsenal en casa. El resultado deja al equipo de Arteta con 27 puntos en sus primeros 10 partidos de la Premier League.

Sin embargo, los locales tuvieron que trabajar hasta el final para lograr su 34.ª victoria liguera por 1-0 con su actual entrenador. El Arsenal desaprovechó dos ocasiones claras en sendos mano a mano de Kai Havertz y Noni Madueke. También vio cómo se desestimaban sus protestas por un posible penalti tras una entrada de Nobel Mendy sobre Havertz, lo que obligó al equipo del norte de Londres a defender su mínima ventaja hasta el pitido final.

Guimaraes celebra la buena racha

El centrocampista brasileño, que compartió el centro del campo primero con Declan Rice y después con Mikel Merino, se mostró encantado con la capacidad de resistencia del equipo ante una defensa visitante difícil de superar. Tras el ajustado encuentro, Guimaraes elogió la regularidad de la plantilla.

«Fue un partido difícil. Nos lo pusieron muy complicado, pero las cifras son impresionantes», afirmó. «Estoy contento por mí y por el equipo. Seguiremos adelante. Hemos estado increíbles».

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Guimaraes también reveló la determinación del vestuario de dejar atrás el recuerdo de la derrota por 3-0 ante el Brighton en septiembre. «El mensaje para nosotros estaba claro en el vestuario. La última vez que hubo un parón, perdimos contra el Brighton en uno de los peores partidos de nuestra temporada», añadió. «El mensaje era irnos con buenas sensaciones y marcharnos contentos con nuestras selecciones».

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Arteta exige más contundencia en ataque

Aunque el Arsenal sigue sumando puntos, Arteta espera aún más de su fichaje de verano por 75 millones de libras. El técnico español reconoció la enorme influencia de Guimaraes, pero retó al exjugador del Newcastle a elevar todavía más su nivel.

«Está mucho mejor, ha tenido un impacto enorme y ya está alcanzando un nivel muy alto, pero todavía podemos llevarlo a otro nivel», afirmó Arteta. «Estoy convencido de ello y se lo dije en el vestuario. Fue protagonista en muchos momentos del partido, pero aún tiene mucho más que ofrecer».

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Más allá de las actuaciones individuales, Arteta quiere que sus atacantes sean más certeros. Frustrado por las ocasiones falladas ante una defensa replegada, pidió un cambio de enfoque.

«Tenemos que ser más eficaces», admitió Arteta. «Estuvimos dos veces mano a mano con el portero y, si además hubo un penalti... Hay disparos desviados y bloqueados. Tenemos que insistir y encontrar maneras de ser más eficaces y pragmáticos».

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«A veces intentamos marcar el gol perfecto contra defensas muy replegadas, pero tenemos que generar mucho más caos. Si además nos adelantamos mucho antes en el marcador, el partido cambia».

Mantener el impulso durante el parón

El Arsenal afronta ahora el parón internacional cómodamente instalado en lo más alto de la tabla, tras evitar que la derrota ante el Brighton le dejara las mismas secuelas durante tres semanas. Su capacidad para encadenar victorias ajustadas ha sentado una base sólida para luchar por el título.

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Cuando se reanude la competición nacional, Arteta se centrará en convertir la solidez defensiva de su equipo en actuaciones contundentes en ataque. La plantilla tratará de combinar su nueva capacidad de lucha con la eficacia ofensiva para afrontar un apretado calendario invernal.