Bruno Fernández, con tono de pesar: «Debemos hacer que los demás equipos nos respeten»

Bruno Fernandes, estrella del Manchester United, se mostró decepcionado tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España en octavos.

El único gol lo marcó Mikel Merino en el 90+1. España jugará en cuartos contra el ganador de Estados Unidos o Bélgica.

Fernandes declaró tras el partido: «Es un momento triste. Nuestro único objetivo era ganar el Mundial, pero no estuvimos a nuestro mejor nivel».

Añadió, según informó la cadena «Foot Mercato»: «En la primera parte fuimos superiores, pero en la segunda cometimos los mismos errores. Perdimos el balón a favor del rival. Cuando eso ocurre, encajamos un gol».

Y añadió: «España merece todo el reconocimiento; tiene unos jugadores magníficos. El resultado global no es positivo; no hemos llegado a la final. Teníamos unas expectativas muy altas».

Y concluyó: «Este equipo tenía el potencial para ganar el Mundial. Debemos ser nosotros mismos e intentar que los demás nos respeten más».