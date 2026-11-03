Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, aseguró que la emocionante remontada ante la Roma que llevó al conjunto inglés a vencer por (3-2), la noche del martes, en la Liga de Campeones de Europa, no tenía como objetivo salvar el puesto de nadie dentro del club, y subrayó que todo el equipo necesitaba esta victoria para recuperar la confianza y superar el momento difícil.

El Manchester United llegó al partido ante la Roma, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, sin haber logrado ninguna victoria en los últimos 9 partidos en todas las competiciones, lo que aumentó la presión sobre el entrenador del Manchester United, Michael Carrick, quien se encontraba amenazado con la destitución de su cargo.

Fernandes señaló en declaraciones a la cadena «Amazon Prime» tras el partido, al ser preguntado por el puesto de Carrick: «No, no necesitábamos salvar el trabajo de nadie; el club necesitaba esta victoria, y los jugadores la necesitaban, era algo que necesitábamos como grupo de jugadores y cuerpo técnico».

Y añadió, según recogió la cadena «Sky Sports»: «Hicimos grandes esfuerzos para salir de esta situación complicada, fue difícil, abundaron las especulaciones en los medios de comunicación y se difundieron muchas mentiras sobre numerosas cosas que ocurrían dentro del club, pero las cosas entre el entrenador y yo estaban claras, y no ocurrió nada de lo que se comentó».

El capitán del Manchester United abordó la decisión de sentarse en el banquillo en el partido ante el Bournemouth en la Premier League, explicando que el entrenador tomó su decisión en función de su nivel, y no por desavenencias entre ambos, y dijo: «El entrenador decidió apartarme del once titular porque no estaba ofreciendo el nivel requerido, y todos pensaron que aquello fue un castigo por lo que dije (en referencia a sus declaraciones tras el partido ante el Como), y si así fue, fue una decisión acertada».

Fernandes subrayó su respeto por las decisiones del cuerpo técnico, afirmando: «El entrenador es quien toma las decisiones, y yo debo aceptarlas y seguir adelante en función de ellas; esto no cambia mi confianza en el entrenador, en el cuerpo técnico ni en ningún jugador de este club».

Y concluyó sus declaraciones diciendo: «Esto no cambia mi objetivo de ganar cada partido que me espera», expresando su esperanza de que la victoria sobre la Roma represente un verdadero punto de inflexión en la temporada del Manchester United, y añadió: «Debería ser un punto de inflexión».