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Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, ha sugerido que las presiones externas al vestuario han influido de forma significativa en el desastroso inicio de temporada del club. Pese a una victoria en Europa que levantó la moral del equipo, el centrocampista portugués admitió que el ambiente en torno a Old Trafford ha dificultado las cosas a los jugadores sobre el terreno de juego.

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Las presiones externas pesan sobre Old Trafford

El Manchester United puso fin por fin a una pésima racha de nueve partidos sin ganar en todas las competiciones con una dramática victoria por 3-2 ante la Roma en la Champions League el martes. Sin embargo, el resultado apenas disimula su crisis en la competición doméstica: el equipo de Michael Carrick languidece en el 17.º puesto de la Premier League. Tras el triunfo europeo, Fernandes puso de relieve el desgaste mental que la situación actual del club está causando en la primera plantilla.

«Es una cuestión de confianza», explicó Fernandes en una sincera conversación después del partido con TNT Sport Brazil, según recoge Manchester Evening News. «En este club es difícil cuando los resultados son negativos. Hay muchos factores fuera del vestuario, ajenos a los jugadores y al cuerpo técnico, que dificultan el rendimiento del club y lo que podemos hacer sobre el terreno de juego. Afecta a muchos jugadores. Algunos lo llevan mejor y otros, peor. Nos marcamos unas expectativas altas y, cuando las cosas no salen bien, acabamos mentalmente destrozados por la frustración de no poder darle al club lo que creemos que realmente somos capaces de darle».

Un largo ciclo de decepciones

Fernandes se apresuró a señalar que estas dificultades no son recientes, sino parte de una tendencia más amplia que lleva varias temporadas afectando al club con más títulos de liga de Inglaterra. La falta de títulos y de regularidad ha creado un ambiente en el que el fracaso parece casi sistémico, pese al alto nivel de los jugadores que actualmente ocupan el vestuario local de Old Trafford.

«Cuando la situación es así, no hay un solo problema. Hay más de uno. Hay muchas cosas que mejorar y que hacer de otra manera. Por desgracia para nosotros, lleva mucho tiempo ocurriendo, lo que hace las cosas más difíciles. Sabemos que a nadie en este club [le gusta] no ganar. Cuando fichas por este club y lo representas, es porque quieres algo más. Por desgracia, no ha sido así en los últimos años», afirmó.

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Fernandes aclara su relación con Michael Carrick

Además de hablar del rendimiento general del equipo, Fernandes abordó los rumores sobre una ruptura entre él y Carrick. El centrocampista se quedó recientemente en el banquillo para un encuentro contra el Chelsea tras criticar públicamente el planteamiento táctico del equipo, pero insistió en que la relación sigue siendo profesional y se basa en el respeto mutuo, pese a la reciente medida disciplinaria.

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«El club necesitaba esa victoria, los jugadores necesitábamos esa victoria [contra la Roma]. Era algo que necesitábamos como grupo. Hemos trabajado muy duro juntos para salir de esta situación. Ha sido difícil. Ha habido muchas especulaciones en los medios, muchas mentiras sobre muchas cosas que han pasado en este club entre el entrenador y yo, como que tuvimos conversaciones para aclarar las cosas. No ocurrió nada de eso», declaró el futbolista portugués.

La atención vuelve a la Premier League

Fernandes también se apresuró a defender la autoridad de Carrick y reconoció que su paso por el banquillo fue una consecuencia justificada de su propio bajón de rendimiento. Reiteró su compromiso con el proyecto, al margen de todo lo que se dice sobre la dirección del club o de las tensiones de las que se ha informado en la ciudad deportiva durante las últimas semanas.

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«El entrenador decidió dejarme en el banquillo [contra el Chelsea] porque no estaba rindiendo, y eso es justo. Todo el mundo pensó que era un castigo por las palabras que dije y, si lo era, estaba bien. El entrenador es quien toma las decisiones; tengo que aceptarlas y seguir adelante con ellas. Eso no cambia la confianza que tengo en el entrenador, en el cuerpo técnico y en cada jugador de este club, ni cambia mi objetivo de ganar cada p*** partido que tengo por delante», señaló Fernandes. El United afronta ahora una prueba crucial ante el Aston Villa en su intento de alejarse de la zona de descenso.