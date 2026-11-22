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Las palabras del portugués son una señal clara: volver a la Serie A es una opción real, con Millan y Juventus atentos.

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Milan y Juventus ahora se lo creen de verdad. Bruno Fernandes se pronuncia y explica en qué punto está la renovación de su contrato con el Manchester United: «Las negociaciones sobre mi contrato están paralizadas. No estamos negociando ahora», ha dicho el centrocampista portugués. El exjugador del Novara y del Udinese tiene un contrato que vence el 30 de junio de 2027, con una opción a favor del club para prorrogarlo una temporada más.

SUS PALABRAS: Al respecto, Bruno Fernandes aclara: «El club me ofreció la renovación, pero decidí esperar y dejarlo todo en suspenso. Ahora pienso en el campo». Y añade: «Si hubiera querido irme, podría haberlo hecho el verano pasado, hace dos años o hace tres… Había ofertas importantes y podría haberme ido a ganar mucho más. Siempre he sido yo quien ha elegido quedarse».

Por último, el centrocampista hace saber a su club que no quiere causar problemas por esta decisión: «Si el United ya no me quiere, me iré de inmediato sin esperar a que termine el contrato. Nunca causaré problemas».

MILAN Y JUVENTUS SE LO CREEN - El portugués ha sido relacionado con Milan y Juventus, que ahora van en serio: tiene contrato hasta junio de 2027, con una opción de prórroga de un año a favor del club inglés, y cuenta con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros.