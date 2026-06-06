Bruno Fernandes protagoniza lo mejor de la victoria de Portugal en un amistoso; Rafael Leão, lo peor

Portugal venció 2-1 a Chile en un amistoso disputado el sábado en el Estádio Nacional do Jamor, cerca de Lisboa. Los goles de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes llegaron en la segunda parte, cuando ambos equipos ya jugaban con diez hombres. El 10 de junio cerrará su preparación ante Nigeria en Leiria.

Portugal comenzó con fuerza: un cabezazo de Rúben Dias, tras centro de João Cancelo, obligó a una gran parada a Lawrence Vigouroux.

Poco después, Rafael Leão estuvo aún más cerca tras un pase de tacón de Cristiano Ronaldo, pero su disparo raso golpeó el poste.

En la primera parte el guion no varió: Portugal atacaba y Chile defendía. Ronaldo llegó a marcar de tacón, pero se anuló por fuera de juego.

Al final del primer tiempo se calentó el partido: Cancelo y Felipe Faundez se enzarzaron en la línea de fondo y, acto seguido, Leão e Iván Román se empujaron. Ambos vieron la roja.

En el descanso se retiró Ronaldo y entró Guedes, quien vio cómo Cancelo rozaba el gol con una chilena que desvió Vigouroux con una gran reacción.

Poco después, Rúben Neves asistió a Guedes, quien controló y disparó rápido para marcar el 1-0.

A un cuarto de hora del final llegó el segundo. Guedes cedió a Francisco Conceição, quien asistió a Fernandes. La estrella del Manchester United remató desde fuera del área: 2-0.

Ya en el descuento, y cuando parecía sentenciado, Chile, ausente del Mundial, recortó: Lucas Cepeda aprovechó un resquicio entre las piernas de Neves y batió a Costa. El 2-1 final llegó demasiado tarde para los andinos.