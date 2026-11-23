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Bruno Fernandes ha sorprendido con su valoración de la dura derrota del Manchester United en Anfield: asegura estar orgulloso de sus compañeros pese al 4-0 ante el Liverpool. El capitán del United sostiene que el marcador final oculta varias «cosas buenas» que hizo su equipo tras jugar con diez durante la gran mayoría del partido.

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Una temprana expulsión desencadena el desplome en Anfield

La tarde del Manchester United se torció antes de los diez minutos, cuando Leny Yoro vio la tarjeta roja. El Liverpool lo aprovechó de inmediato y ya ganaba por dos goles en el minuto 13.

Después de sufrir una humillante derrota por 7-0 en Anfield en 2023, Fernandes vio al equipo de Mauricio Pochettino luchar para evitar otra goleada histórica. La falta de acierto de los locales contuvo el marcador hasta que dos goles en la segunda parte sellaron el 4-0.

Fernandes se indigna por la expulsión, pero elogia la valentía de su equipo

El creador de juego portugués, que ha aparcado las conversaciones sobre su contrato con el club , se mostró furioso por la expulsión de Yoro y argumentó que el control largo de Alexander Isak significaba que no tenía el balón bajo control. «Hoy no se puede mostrar una tarjeta roja. Nos dejan muy claro que, si el jugador no tiene el balón bajo control, nunca es roja», afirmó.

Pese a su frustración, el capitán dejó a un lado el tono de sus recientes y duras entrevistas posteriores a los partidos para elogiar la valentía de su equipo. «Seguimos creando muchas ocasiones para intentar hacer algo en el partido, incluso con un jugador menos», dijo. «Por desgracia, no pudimos evitar otros dos goles en la segunda parte. Fuimos muy valientes. En algunos momentos perdimos el balón, pero intentábamos jugar, intentábamos hacer algo en el partido, no teníamos miedo.

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«Hubo momentos en los que quizá incluso intentamos jugar un poco demasiado y acabamos encajando goles. Pero prefiero eso y ver la confianza de mi equipo para llevar a la práctica las ideas de lo que queremos hacer, antes que limitarnos a defender y tener miedo de cualquier cosa que podamos hacer».

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La derrota deja al United en el 19.º puesto, con una victoria en 11 partidos de la Premier League, el menor número de triunfos de la máxima categoría. A una semana de diciembre, crece el temor a que el United se enfrente a una verdadera lucha por la permanencia.

Aun así, Fernandes insistió en que el espíritu de la plantilla invita a la esperanza. «Es muy doloroso, duele mucho. Venir a casa de nuestro rival y perder siempre es malo. Es un momento difícil para nosotros, pero somos los únicos que podemos salir de esta situación. Todos se esforzaron muchísimo. El resultado no lo reflejará y ocultará muchas cosas buenas que hizo el equipo», afirmó.

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El capitán también destacó la capacidad de resistencia del equipo: «Quieres conseguir resultados, pero hoy no fue posible para nosotros. Hay muchas cosas que podemos analizar y vi mucho carácter en el equipo. El resultado no lo reflejará, pero estoy muy orgulloso de todos los que están en el vestuario».

Aumenta la presión antes de un diciembre crucial

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