Bruno Fernandes llevó el brazalete de capitán de Portugal ante Dinamarca, y se espera que la situación se repita en el estadio Do Dragão frente a Noruega, mañana domingo en el marco de la Liga de Naciones de la UEFA, ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración de la selección molesto por no haber participado.

El centrocampista del Manchester United abordó el tema durante la rueda de prensa previa al partido, revelando que había hablado con su compatriota.

Fernandes dijo al inicio de sus declaraciones, asegurando que no existen divisiones dentro del equipo: "No necesito hablar con mis compañeros, todos sabemos cómo gestionar nuestros asuntos. Hay una situación en la selección que no tiene nada que ver con los jugadores, y creo que el papel más importante que podemos desempeñar es conseguir resultados dentro del campo".

Y continuó: "En cuanto a Cristiano, hablé con él, y lo que le dije lo repito aquí: lo más importante es que, pase lo que pase, Cristiano Ronaldo nunca dejará de ser el mayor símbolo de nuestra selección, del fútbol de nuestro país y de Portugal, por lo que ha aportado no solo en Portugal, sino en todo el mundo".

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Y añadió: "Tiene un lugar reservado, no solo entre los mejores jugadores de todos los tiempos, sino también en el corazón de todos los portugueses. Y lo más importante es que dejemos de fomentar la división. No hay divisiones dentro de la selección, es una sola y seguirá siéndolo, pese al ruido que pueda venir de fuera. Cada casa debe resolver sus problemas a puerta cerrada, y creo que la selección debe funcionar de esa manera".

Fernandes deseó que la crisis tenga un buen final, diciendo: "Lo más importante es que todo acabe bien para todas las partes. Estamos completamente ajenos al tema, y no sabemos de él más que lo que vosotros contáis y lo que vemos. Hemos pasado mucho tiempo en el vestuario jugando a las cartas, y estamos al margen de esta polémica".

"No a la división"

Y matizó: "Pero lo que pido es que el país no se divida, que no se decante por una parte y que respete a todas las partes. Y al mismo tiempo, Cris es y seguirá siendo el mayor ícono de nuestra selección, y merece el respeto de todos, independientemente de quién lo quiera más o menos".

También se refirió a la calidad de la lista, diciendo: "Quién jugará y quién no, esa es una decisión del entrenador (Jorge Jesus), y por suerte no es mi decisión. Esto demuestra que tenemos una gran calidad en nuestro grupo, y jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones y estar en el campo al mismo tiempo, y eso es un punto positivo".

Y agregó el jugador de los Diablos Rojos: "Estar en la selección es algo excepcional, y no se debe ver de forma negativa, ya sea que juegues más o menos. Todos queremos jugar, representar a nuestro país y darle dolores de cabeza al entrenador".



