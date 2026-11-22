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Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, ha dado nuevos detalles sobre el momento decisivo que estuvo a punto de llevarle al Tottenham Hotspur en lugar de al United. El internacional portugués estuvo cerca de fichar por el club del norte de Londres en 2019, donde habría coincidido con el actual técnico del United, Mauricio Pochettino.

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Cómo se frustró su fichaje por el Tottenham en 2019

Siete años después de estar cerca de coincidir en el norte de Londres, Fernandes por fin está a punto de jugar a las órdenes de Pochettino en un club. En 2019, el portugués militaba en el Sporting cuando el Tottenham hizo un intento firme por llevarlo a Inglaterra.

Las conversaciones avanzaron lo suficiente para que el entonces jugador de 24 años se reuniera en persona con dirigentes del Tottenham y visitara sus instalaciones. Sin embargo, el fichaje se frustró en los últimos días de aquel mercado de verano y Fernandes permaneció en Portugal hasta que el Manchester United logró incorporarlo en enero de 2020.

Fernandes detalla sus conversaciones con la directiva del Tottenham

En declaraciones a Sky Sports, Fernandes recordó cómo el Tottenham le presentó a fondo su proyecto durante aquellas negociaciones. Explicó que los responsables del club le detallaron tanto su estilo de juego como el papel táctico concreto que Pochettino tenía previsto para él.

«Me reuní con la directiva del Tottenham, con todos sus miembros», dijo el jugador de 32 años. «Me enseñaron todas las cosas buenas que tenían en su ciudad deportiva y cómo querían jugar. También me mostraron las posiciones en las que el entrenador les había dicho que yo podía jugar dentro del sistema».

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Por qué atraía a Fernandes jugar junto a las estrellas del Tottenham

Preguntado por si las ideas tácticas de Pochettino le convencieron, el capitán del United admitió que, en aquel momento de su carrera, tenía ganas de ponerse a prueba en la máxima categoría inglesa. La posibilidad de jugar con un ataque consolidado hacía del norte de Londres un destino especialmente atractivo.

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«Sí, eran buenas. Evidentemente, yo era muy joven, tenía 24 años. Tenía muchas ganas de llegar a la Premier League. Tenían a [Harry] Kane y a Dele Alli, y tienen allí a Son [Heung-min]. La oportunidad de jugar con esos futbolistas en ataque era muy atractiva».

Tras frustrarse la operación al final del mercado, Fernandes siguió destacando en Portugal antes de completar su fichaje por el Manchester United apenas unos meses después.

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Pochettino afronta un debut de máxima exigencia ante el Liverpool

Fernandes y Pochettino por fin unirán fuerzas en el Manchester United este fin de semana. Está previsto que el capitán salte al campo al frente del equipo el domingo.

Con el United en el puesto 18 de la tabla, el nuevo entrenador afronta de inmediato la presión y las expectativas. Debutar ante el Liverpool, su gran rival, eleva aún más lo que está en juego mientras Pochettino busca impulsar una rápida reacción.