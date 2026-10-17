El PSV se quedó con diez jugadores este sábado por la tarde en su visita al ADO Den Haag tras la expulsión de Sven Mijnans. El delantero, que antes había adelantado al equipo de Eindhoven con un gol espectacular, vio su segunda tarjeta amarilla justo antes del descanso. Arnold Bruggink expresó en ESPN una opinión tajante sobre ambas faltas.

El PSV parecía encaminado a una tarde relativamente sencilla en La Haya. Mijnans adelantó al equipo de Eindhoven en el minuto 21, pero vio la amarilla en el 38 por agarrar a un rival y fue amonestado de nuevo cinco minutos después por una entrada muy a destiempo en el área rival.

En ESPN, Bruggink centró sus críticas sobre todo en la primera amarilla de Mijnans. «Eso no es tarjeta amarilla», afirmó tajante el analista. «Si lo hace un delantero, le sacan amarilla de inmediato. Pero si lo hace un defensa, nunca es amarilla».

Bruggink no entiende la decisión del árbitro de amonestar de inmediato a Mijnans por el agarrón. «La primera es ridícula, me parece realmente ridícula», insistió el exfutbolista. En cambio, no tiene ninguna duda sobre la segunda amarilla.

«Si sabes que ya tienes una amarilla, no puedes hacer una entrada así. Nunca», señaló Bruggink, que observó cómo Mijnans se daba cuenta de inmediato de que estaba en problemas. «Esto es amarilla, sin ninguna discusión posible».

Según Jan Joost van Gangelen, Mijnans calculó completamente mal la situación en su segunda falta. El jugador del PSV pareció creer que llegaría al balón mucho antes que su rival, pero acabó llegando demasiado tarde. «Un cálculo totalmente equivocado. Increíble, ¿verdad?», reaccionó Bruggink.

El analista, en cambio, mostró una gran admiración por el gol con el que Mijnans había adelantado al PSV. Tras un buen desmarque en profundidad de Guus Til, el delantero recibió el balón a sus pies y marcó con su pierna menos hábil con un disparo al palo largo. «Técnicamente, no es nada fácil. Es un remate muy difícil, con su pierna menos hábil. Un gol realmente espectacular. Precioso», celebró Bruggink.







