Brotons: "Zidane, la limpieza en el Real Madrid será una necesidad"

José Joaquín Brotons analiza la titularidad de hijo del técnico merengue ante el Huesca y la remodelación que necesita la plantilla merengue.

El periodista José Joaquín Brotons analiza para Goal la actualidad del Real Madrid pasando por la remodelación en la plantilla de cara a la próxima temporada que le han encomendado a Zinedine Zidane hasta la polémica titularidad de su hijo Luca en el partido contra el Huesca del pasado domingo.

"El futuro del está un poco gris, con nubarrones. Hoy ha dicho Zidane algo interesante, a mí me gusta mucho Zidane cuando habla, incluso más que cuando entrena, porque dice cosas muy sensatas. Hoy ha dicho que es una falta de respeto hablar de respeto y tiene razón porque la limpieza se debería haber hecho antes y no ahora que ha llegago él porque se ha perdido un año", valora.

💥 “Hablar de limpieza en el @realmadrid es una falta de respeto” dice Zidane. Cuando llegue el momento será una necesidad. No te pierdas la explicación de @jjbrotons. pic.twitter.com/wEJWx1XFn1 — Goal (@GoalEspana) 2 de abril de 2019

"Sin que sirva de precedente voy a estar de acuerdo con el entrenador del Real Madrid. El debate de su hijo Luca es absurdo. ¿Por qué no va a jugar Luca? ¿Está en la plantilla, es portero oficial de la plantilla del Real Madrid? ¿Por qué no va a poder jugar contra el ? Mañana hará cambios y sacará el gran equipo en el que él tiene confianza contra el . ¿Qué culpa tiene el chaval de tener el mismo apellido que el entrenador? Zidane no va a contrar con muchos jugadores de la plantilla aunque no lo diga por respeto. La limpieza hay que hacerla", sentencia.