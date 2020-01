Brotons: "Me parece una Supercopa muy rarita"

"No me gusta la idea, me gusta el formato, no me gusta el viaje y no hay que desmerecer la anterior para ponderar a esta".

"No me ha gustado nada lo que ha dicho Rubiales sobre la Supercopa, digo la antigua no esta la nueva, la del nuevo formato cuando ha dicho que era poco menos que una pachanga de verano la que se celebraba. El campeón de Copa frente al subcampeón o el campeón de Liga frente al campeón de Copa que era por donde se clasificaba cada equipo.

No me ha gustado porque no hace falta desmerecer lo que había antes para ponderar lo que hay ahora. Entre otras cosas el formato de esta Supercopa con cuatro equipos está muy bien, a pesar de que Varane nos confunda a todos y nos diga lo que se ha tardado en clasificarse o lo que le ha costado al Madrid clasificarse para esta competición. ¡Madre de Dios, si le han invitado, le han regalado la plaza!

Esto de que sean los cuatro mejores equipos, bueno los tres mejores equipos más el invitado, el campeón de Copa, me parece sorprendente. No me gusta la idea, me gusta el formato, no me gusta el viaje. Naturalmente hay 40 millones en juego, si hay 40 millones cada vez que se celebra cómo vamos a discutir si es un tema exclusivamente económico. Me parece que es una Supercopa rarita

Dejo una duda en el aire, ¿ha tirado la Supercopa el Valencia? ¿Se ha dejado ganar el Valencia por el Real Madrid? ¿Jugaron realmente mal frente al Real Madrid para no seguir jugando y centrarse en la Liga? Nos quedará la duda con el Valencia, qué competición compite y cuál tira. No sé qué le habrá pedido Peter Lim a Celades, me quedo con la duda... Pero esta Supercopa me parece muy rarita.