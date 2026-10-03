Brobbey y Van Dijk aparecen de repente en el radar del mismo gran club

La Juventus ha seguido muy de cerca la evolución de la selección de Países Bajos durante este parón internacional. El gigante italiano ha incluido tanto a Virgil van Dijk como a Brian Brobbey en su lista de objetivos, según informa La Gazzetta dello Sport.

El pasado jueves, emisarios de la Juventus estuvieron presentes en el Johan Cruijff ArenA, cuando la selección de Países Bajos se enfrentó a Alemania (1-1). Al parecer, para observar a dos internacionales: Brobbey y Van Dijk.

Brobbey dejó una buena impresión en la fase inicial, hasta que tuvo que retirarse lesionado a los 35 minutos. Van Dijk creyó haber abierto el marcador muy pronto con un cabezazo, pero su gol fue anulado.

Aun así, la Juventus es muy positiva con respecto al dúo, según se apunta. Van Dijk es considerado una opción real para el próximo verano, cuando expira su contrato con el Liverpool. Brobbey también seguirá siendo analizado en el próximo periodo.

El delantero tiene contrato con el Sunderland hasta 2029 y costaría unos 40 millones de euros. Según La Gazzetta, sin embargo, la Juventus mantiene una «excelente relación» con el entorno de Brobbey, lo que hace realista un traspaso.

Ambos jugadores parecen formar parte de un plan más amplio de la Juventus para dar nuevos impulsos de calidad a la plantilla. Desde hace años, el rendimiento deportivo del club es decepcionante.

Mientras tanto, Teun Koopmeiners podrá buscar otro club en el próximo mercado de fichajes. El zurdo apenas tiene ya perspectivas en Turín. El pasado verano, la Juventus también quiso desprenderse de él, pero entonces no se encontró una solución adecuada.