Un informe periodístico aseguró que el Liverpool quiere fichar a una de las grandes estrellas de Inglaterra en el último Mundial, que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México.

El informe confirmó que la misión del Liverpool no será sencilla, ya que el jugador cuenta con el interés de otros clubes de Inglaterra e Italia.

Según el diario "The Sun", el Liverpool mostró su interés en fichar a Djed Spence, jugador del Tottenham, pero se enfrentará a una feroz competencia de otros clubes.

Spence, de 25 años, fue la estrella más destacada de la selección de Inglaterra en el Mundial, ya que brilló en los partidos de eliminatorias ante México, Noruega y Argentina.

No obstante, el lateral polivalente, que puede jugar en ambas bandas, se sitúa por detrás de Pedro Porro y Andy Robertson en la jerarquía de jugadores del Tottenham.

El Tottenham parece estar abierto a vender a Spence este verano, ya que el técnico Roberto De Zerbi continúa reconstruyendo su equipo tras haber terminado en el decimoséptimo puesto en dos ocasiones consecutivas en la Premier League.

Se cree que el precio de Spence ronda los 35 millones de libras esterlinas, lo que pone la operación al alcance de más de un club.

El Liverpool valora al exjugador del Middlesbrough, pero se entiende que, en esta fase, hay otros clubes cuyo interés parece más fuerte.

Esta lista incluye clubes de Italia y algunos equipos de la Premier League.

El Inter de Milán mantuvo conversaciones para fichar a Spence a principios de este verano, mientras que se cree que su rival ciudadano, el AC Milan, también está interesado en el asunto.