Cómo ver el Brighton & Hove Albion vs Universitatea Craiova con una VPN

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Previa del partido

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 12:45 The American Express Community Stadium

El Brighton & Hove Albion recibe al Universitatea Craiova en el American Express Community Stadium en un partido de la Conference League. Este encuentro de la fase liga devuelve el fútbol europeo a la costa sur de Inglaterra.

El equipo de Fabian Hurzeler llega tras un doloroso tropiezo en la competición nacional. El Brighton perdió 2-0 ante el Hull City el domingo, con dos goles de Oli McBurnie en el tiempo añadido después de que Costinha fuera expulsado por doble amarilla.

Hasta esos goles tardíos, el Brighton había creado ocasiones, pero se había topado con el portero del Hull, Konstantinos Tzolakis. Hurzeler dijo después que sus jugadores se habían precipitado y les había faltado paciencia, e insistió en que el equipo debe esforzarse más que sus rivales.

Antes de esa derrota, el Brighton había ganado dos partidos consecutivos de la Premier League ante el Manchester City y el Brentford. También venció al Getafe en esta competición el 5 de noviembre y ocupa el quinto puesto en la clasificación de la Conference League.

El Craiova llega a Inglaterra con buenas sensaciones. El equipo de Filipe Coelho goleó 6-2 a domicilio al UTA Arad en la Superliga rumana el domingo, después de imponerse 2-0 al Egnatia en la Conference League a principios de este mes.

El conjunto rumano ocupa el octavo puesto en la clasificación europea, así que la distancia entre ambos equipos es pequeña. Los dos quieren ganar impulso en la competición.

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