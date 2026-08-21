Brighton & Hove Albion vs Aston Villa: detalles del partido

Premier League - Jornada 1 23 ago 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion y Aston Villa arrancarán el 23 de agosto de 2026 a las 13:00 GMT (9:00 AM EST / 14:00 BST / 15:00 SAST).

Getty Images

Fuegos artificiales en la jornada 1 en el Amex

Brighton & Hove Albion inicia su campaña 2026/27 de la Premier League recibiendo al Aston Villa en el American Express Stadium. Con ambos clubes con grandes aspiraciones de clasificación europea y estabilidad nacional, una victoria en la jornada inaugural en la costa sur ofrece una oportunidad inmediata de lanzar un mensaje psicológico de cara a la larga temporada liguera que tienen por delante.

Las contundentes victorias en casa de los Seagulls en pretemporada impulsan su verano

Brighton llega al fin de semana inaugural tras una impresionante racha de resultados en sus partidos de preparación. Después de que su amistoso programado contra el FC Annecy fuera cancelado a finales de julio, el Brighton encadenó tres victorias consecutivas en casa. Abrió agosto superando al RC Strasbourg de la Ligue 1 por 4-3, después firmó un contundente 3-0 ante la Roma y completó su preparación el 15 de agosto con un trabajado 1-0 frente al Bologna.

Getty Images

Las exigentes pruebas de los Villans ante la élite europea

Aston Villa llega a la jornada 1 tras un intenso calendario veraniego que puso a prueba la profundidad de su plantilla en múltiples competiciones. El equipo de Unai Emery logró cómodas victorias amistosas sobre Walsall (5-0), Indonesia XI (3-1) y BG Pathum United (3-1). Sin embargo, el Villa afrontó una exigente competencia de alto nivel en el tramo final, cayendo en encuentros ajustados ante Bayern de Múnich (2-1), Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA (2-1) y Borussia Mönchengladbach (2-1) en su último ensayo el 15 de agosto.

Historial de enfrentamientos: duelos costeros muy igualados

Los enfrentamientos recientes entre Brighton y Aston Villa han dado de forma constante partidos igualados y tácticos. En su encuentro liguero más reciente, en febrero de 2026, el Villa se impuso por un ajustado 1-0 en Villa Park gracias a un gol en propia puerta en el minuto 86. Con ambos equipos dependiendo de transiciones rápidas por banda y de trampas de presión estructuradas, el partido inaugural del domingo promete decidirse por detalles, donde un solo error podría resultar decisivo.

Posibles alineaciones

Brighton & Hove Albion: Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Luka Vušković, Pascal Struijk, Ferdi Kadıoğlu; Yasin Ayari, Jack Hinshelwood; Diego Gómez, Georginio Rutter, Maxim De Cuyper; Charalampos Kostoulas

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Amadou Onana; John McGinn, Emiliano Buendía, Morgan Rogers; Ollie Watkins

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, no podrá contar con varios jugadores del primer equipo para este partido. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba y Yankuba Minteh figuran como lesionados, y no se ha confirmado ninguna alineación probable antes del inicio. Se añadirán novedades más cerca del partido.

El técnico del Aston Villa, Unai Emery, afronta sus propios problemas de selección. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi y Alejandro Garnacho están de baja por lesión. No se ha anunciado ningún posible once inicial y las novedades del equipo se actualizarán a medida que estén disponibles.

Forma

Brighton llega con una sólida forma de pretemporada, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su única derrota en esa racha fue un 3-0 ante el Manchester United en el último partido de la pasada temporada de la Premier League. El equipo de Hurzeler marcó 12 goles en sus cuatro victorias de pretemporada, incluidos triunfos consecutivos por 4-3 sobre el Strasbourg y un 3-0 ante la Roma, encajando solo tres goles en esos cuatro encuentros.

El balance reciente del Aston Villa cuenta una historia diferente. El equipo de Emery ganó solo uno de sus últimos cinco partidos, un 3-1 contra el BG Pathum United en Tailandia. Perdió ante Real Sociedad, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain en la Supercopa de la UEFA y Borussia Moenchengladbach, encajando nueve goles en esas cuatro derrotas y marcando solo cinco.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos fue en febrero de 2026, cuando Aston Villa derrotó al Brighton por 1-0 en Villa Park en la Premier League. Antes de eso, Brighton recibió al Villa en diciembre de 2025 en un emocionante partido de siete goles, con el Villa remontando para ganar por 4-3 en el American Express Community Stadium. En los últimos cinco enfrentamientos de Premier League, el Villa manda con tres victorias frente a las dos del Brighton, con un empate. El Villa ha marcado 10 goles en esos cinco partidos, mientras que el Brighton ha logrado siete.