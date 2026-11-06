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El seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, ha explicado la difícil decisión de dejar fuera de su última convocatoria al defensa del Barcelona Andreas Christensen para los próximos partidos de la Liga de Naciones. El central sigue de baja por unas molestias persistentes en el muslo, lo que obliga a la selección a buscar otras opciones para dar estabilidad a la defensa.

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Christensen sigue de baja con Dinamarca

Dinamarca volverá a quedarse sin Christensen para sus próximos y decisivos partidos de la Liga de Naciones. El central del Barcelona no está disponible desde septiembre, cuando sufrió una lesión en el muslo durante la victoria de su club por 3-1 ante el Sevilla, y su ausencia sigue siendo un duro golpe para la selección. Pese a los esfuerzos del cuerpo médico danés por coordinarse con el del Barcelona, se consideró que el jugador de 30 años aún no estaba en condiciones de volver a jugar con su selección. Por ello, Rasmus Nicolaisen ha sido convocado como refuerzo para la defensa.

Al hablar de la situación, Riemer detalló los numerosos esfuerzos realizados para recuperar al exjugador del Chelsea. «He hablado con Hansi Flick sobre AC y, por supuesto, nuestro cuerpo médico ha estado en contacto con el del Barcelona. Hemos intentado hacer todo lo posible. También hemos hablado mucho con AC, por supuesto. Aunque es uno de nuestros jugadores más importantes, no ha sido posible ponerlo a punto», declaró a TV 2 Sport.

Riemer explicó además los motivos de la decisión, que antepone la salud del jugador a largo plazo a los beneficios inmediatos. «Aunque podría estar en el banquillo del Barcelona el domingo, está muy lejos de poder disputar un partido desde el inicio y necesita prepararse adecuadamente. Por el riesgo que supone para él, para el Barcelona y para la selección de cara a su salud futura, se trata de hacer las cosas bien. Hubo un amplio consenso al respecto», añadió el seleccionador.

Alternativas en defensa y confianza en la plantilla

Aunque se nota la ausencia de Christensen, Riemer mostró su confianza en los jugadores que han ocupado su lugar en los últimos meses. El seleccionador danés destacó que el equipo se ha acostumbrado a jugar sin su defensa estrella, lo que atenúa el impacto de que siga sin estar disponible. Señaló las actuaciones de Joachim Andersen y Oliver Provstgaard, que han sostenido la zaga en los últimos cuatro encuentros internacionales, como motivo para el optimismo de cara a los partidos contra Portugal y Noruega.

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«Lo diría así: sería un problema mayor si la selección no estuviera acostumbrada a jugar sin Andreas Christensen, como ha ocurrido. Por eso también diré que, en realidad, me siento relativamente tranquilo con Joakim Andersen y Oliver Provstgaard, que jugaron muy bien los últimos cuatro partidos», señaló Riemer.

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También falta un jugador del Manchester United

Christensen no es la única baja destacada de Dinamarca: Patrick Dorgu, del Manchester United, también se perderá los dos partidos. Dorgu sufrió una lesión durante el anterior parón internacional y, aunque está cerca de volver a entrenarse con el primer equipo en Old Trafford, no se consideró que estuviera preparado para las exigencias de la competición internacional. Riemer reveló que el club de la Premier League tomó finalmente la decisión sobre la disponibilidad del joven para los encuentros de noviembre.

Sobre el joven jugador del United, Riemer afirmó: «Estuvo muy cerca de entrar en la convocatoria del United este fin de semana. Por desgracia, ha sido una lesión muy larga y relativamente compleja, lo que significa que pasar de estar en el banquillo a estar en condiciones de competir en una concentración de la selección, donde tienes que poder jugar y ser titular, requería demasiado tiempo. En ese caso fue relativamente sencillo, porque el United descartó esa posibilidad cuando hablamos con ellos y nos dijo que, sencillamente, no podía llegar a tiempo».

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La atención se centra en Portugal y Noruega

Dinamarca afronta un calendario exigente mientras busca asegurar su posición en la clasificación de la Liga de Naciones. El equipo viajará para enfrentarse a Portugal el 14 de noviembre antes de regresar a casa, al Parken, para recibir a Noruega el 17 de noviembre. La ausencia de jugadores veteranos importantes pondrá a prueba la profundidad de la plantilla mientras Riemer trata de implantar su proyecto a largo plazo para el equipo y gestionar estas lesiones inmediatas.

Lista completa de convocados de Dinamarca

Porteros: Andreas Jungdal, Mads Hermansen, Filip Jorgensen.

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Defensas: Joachim Andersen, Rasmus Nicolaisen, Oliver Provstgaard, Victor Nelson, Rasmus Nissen Kristensen, Alexander Bah, Joakim Maehle, Victor Bak.

Centrocampistas: Pierre-Emile Hojbjerg, Victor Froholdt, Mads Bidstrup, Morten Hjulmand, Albert Gronbaek, Mathias Jensen.

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Delanteros: Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen, Mohamed Daramy, Jesper Lindstrom, Andreas Olsen, Rasmus Hojlund, William Osula.