Brian Brobbey se solidariza con Cody Gakpo: «Esto demuestra lo unido que está nuestro grupo»

La selección holandesa muestra su apoyo a Cody Gakpo, según declaró Brian Brobbey a la NOS. El sábado, el delantero y su pareja, Noa van der Bij, anunciaron en Instagram que su hijo, aún por nacer, había fallecido durante el embarazo.

«Todos estamos con él», afirma Brobbey. «Ya lo sabíamos desde hacía unos días. Solo intentamos estar ahí: si nos necesita, estamos; si prefiere espacio, también».

Brobbey añade que esta triste noticia demuestra lo unido que está el grupo. «Sin duda. Los entrenadores y también los jugadores. Todos intentamos estar para él».

La KNVB confirmó a De Telegraaf que Gakpo permanecerá en la convocatoria del Mundial. «Es una buena noticia», afirma Brobbey. «Es un jugador muy importante para nosotros».

Van der Bij dio a conocer la triste noticia el sábado a través de Instagram. En ella comunicó que su hijo por nacer, Elijah Raphael, cuyo nacimiento estaba previsto para octubre, había fallecido durante el embarazo.

«Con el corazón destrozado, compartimos que nuestro hijo falleció durante el embarazo. Amado para siempre. Nuestro hijo para siempre», escribió Van der Bij.

Gakpo también se pronunció en redes: «Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos respeto a nuestra privacidad. Gracias por vuestra comprensión».