Brian Brobbey podría dejar el Sunderland tras un año para fichar por un club de la élite europea

Según The Independent, el Bayern de Múnich sigue a Brian Brobbey.
El club alemán considera ficharlo el próximo verano, impresionado por su físico.
De llegar, competiría con Harry Kane, actual pichichi de la Bundesliga.
El Sunderland pagó 25 millones de euros por él el pasado verano y ahora pide 50 millones.
Esta temporada ha jugado 25 partidos en la Premier League con el Sunderland, marcando seis goles y dando una asistencia.
Su contrato con los ‘black cats’ vence en 2029 y Transfermarkt lo valora en 25 millones de euros.