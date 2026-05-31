Brian Brobbey elogia al «nuevo Kenneth Taylor» y se lo cuenta riendo al propio

A petición del Algemeen Dagblad, Brian Brobbey repasa su primera temporada con el Sunderland. El exdelantero del Ajax reconoce una gran diferencia de nivel entre la Vriendenloterij Eredivisie y la Premier League.

«Es fantástico demostrar mi valía, pero también es muy duro», reconoce Brobbey una semana después de la victoria 2-1 sobre el Chelsea. «Aquí todos son fuertes y listos, así que debes darlo todo en cada partido, sea contra el Wolves o el Burnley. No puedes relajarte».

Acabó la temporada con siete goles y ya planea superar la decena la próxima campaña.

En noviembre, el Sunderland perdía 1-2 ante el futuro campeón Arsenal hasta que Brobbey salvó un punto de forma acrobática en el descuento. «Ese gol me dio un empujón enorme. Sentí que pertenezco a este nivel».

Recuerda como el más bonito el que marcó al Tottenham Hotspur tras una jugada con Enzo Le Fée: «Enzo es un gran ‘10’ y nos entendemos a la perfección; es mi nuevo Kenneth Taylor. Se lo dije a Kenneth, no lo tomó muy bien, pero me entendió, jaja».

En marzo llegó otro momento clave: marcó en el descuento ante el archirrival Newcastle United, dando el derbi al Sunderland. «Ese fue el más importante. Para la afición y para mí. Vi lo que significaba el partido para la ciudad y nuestros seguidores. Nunca olvidaré su alegría tras ese gol».

No se arrepiente de haber dejado el Ajax por la Premier: «Es un sueño jugar en la mejor liga del mundo».