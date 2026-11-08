El Sunderland logró el domingo una victoria especialmente necesaria a costa del Chelsea. El equipo dirigido por Régis Le Bris ganó 1-0 en el Stadium of Light gracias a un penalti transformado por Enzo Le Fée que había provocado Brian Brobbey. El Sunderland adelanta al Manchester United y ocupa ahora el decimoctavo puesto de la Premier League. El Chelsea es quinto por el momento.

Robin Roefs y Brobbey, ambos internacionales con Países Bajos, fueron titulares con el Sunderland. En el Chelsea, como era de esperar, no estuvo Jorrel Hato. El defensa sufre problemas de espalda y tendrá que permanecer de baja durante un tiempo, aunque el entrenador Xabi Alonso no se atrevió a pronosticar a principios de esta semana cuánto tiempo no podrá contar con el exjugador del Ajax.

El partido comenzó de forma bastante dramática para el Sunderland. El capitán Granit Xhaka se sentó sobre el césped a los pocos minutos y tuvo que ser sustituido por Jules Ahoka, que acabaría firmando una excelente primera parte frente al centro del campo del Chelsea, formado por Moisés Caicedo, Jordan Henderson y Roméo Lavia.

Brobbey también firmó una gran primera parte y provocó el penalti decisivo para su equipo. El corpulento internacional neerlandés fue agarrado con demasiada insistencia por Levi Colwill y cayó al suelo. Le Fée convirtió la pena máxima: 1-0.

El Chelsea jugó una primera parte pésima y apenas generó peligro en ataque. The Blues no pasaron de un tímido cabezazo de Morgan Rogers y no pudieron evitar marcharse al descanso por detrás en el marcador. Alonso reaccionó sustituyendo al defensa Colwill por el atacante Estêvão al comienzo de la primera parte.

El Chelsea también ofreció un fútbol pésimo en la segunda parte. El Sunderland fue superior durante buena parte de ese periodo, aunque dudó entre dos planteamientos. Finalmente, el equipo de Le Bris optó por jugar al contraataque.

Uno de esos contraataques debería haber supuesto el 2-0, pero el guardameta del Chelsea Mike Penders detuvo el remate de Le Fée. Poco después, Geovany tuvo la ocasión más clara del Chelsea. Su disparo, desviado por Thomas Meunier, salió por muy poco junto a la portería de Roefs.

Emmanuel Emegha debutó en la Premier League en los minutos finales y se hizo notar al forzar una falta justo fuera del área. En el libre directo posterior, Danny Welbeck tuvo el 1-1 en su cabeza, pero, para su frustración, su remate se marchó por encima de la portería de Roefs.