Brian Brobbey brilla con el Sunderland, mientras Brighton y Brentford sufren reveses en la lucha por Europa

El domingo por la tarde el Sunderland dio un paso hacia los puestos europeos. Gracias a un gol de Brian Brobbey, los Black Cats sumaron tres puntos mientras sus rivales directos fallaban.

El conjunto de Régis Le Bris visitó Liverpool para medirse al Everton y mantener vivas sus opciones europeas. El Sunderland se quedó por detrás en el marcador justo antes del descanso tras un disparo lejano de Merlin Röhl que se desvió: 1-0.

Tras el descanso, Brobbey igualó el marcador en el 59’ tras ganar el duelo a Tarkowski y rematar con enorme potencia: 1-1.

Con Roefs y Geertruida en el once, los visitantes siguieron apretando y los tantos de Le Fée e Isidor sentenciaron el 1-3 final.

Brentford y Brighton

El Brentford solo empató en casa ante el Crystal Palace: encajó pronto un penalti transformado por Ismaila Sarr, pero igualó justo antes del descanso por medio de Dango Ouattara.

Poco después del descanso, Adam Wharton volvió a adelantar a los londinenses (52’). Ouattara, de nuevo asistido por Van den Berg, estableció el 2-2 final. El Brentford cedió dos puntos.

El Brighton sufrió un revés en su lucha por Europa. En el minuto 90+6, Jan-Paul van Hecke, titular junto a Joël Veltman y Bart Verbruggen, cedió un balón atrás demasiado corto. Dominic Calvert-Lewin lo interceptó y marcó el 1-0.

El central cedió el balón demasiado corto a su compatriota Verbruggen y, en el 90+6, Dominic Calvert-Lewin lo recogió y marcó el 1-0.

La pérdida de puntos de ambos equipos ha intensificado la lucha por las plazas europeas.





Clasificación Equipo Partidos jugados Puntos 6 (Liga Europa) AFC Bournemouth 36 55 7 (Liga Europea) Brighton 37 53 8 (Play-offs de la Conference League) Brentford 37 52 9 Sunderland 37 51 10 Chelsea 36 49

* Una plaza europea más podría liberarse si el Aston Villa gana la final de la Europa League.