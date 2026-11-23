Compartir Sigue a GOAL en Google

Keane Lewis-Potter marcó dos goles en apenas dos minutos de la primera parte y el Brentford goleó 4-0 al Everton, que jugó con diez, este lunes por la noche en el Gtech Community Stadium. El capitán del Everton, James Tarkowski, fue expulsado tras una revisión del VAR y se perderá el derbi de Merseyside, mientras que Jack Grealish regresó a la convocatoria por primera vez desde que fue apartado por una infracción disciplinaria.

Anuncios

Lewis-Potter marca dos veces en dos minutos

Dos goles de Lewis-Potter, ambos tras sendos desvíos, arruinaron el partido número 593 de David Moyes como entrenador del Everton, una cifra récord. Jaidon Anthony le habilitó en un espacio libre en el minuto 23 y su disparo rebotó en Jarrad Branthwaite antes de superar por alto a Jordan Pickford.

Dos minutos después, Lewis-Potter volvió a marcar tras un despeje fallido del Everton en una falta: su remate entró tras desviarse en Thierno Barry. El capitán del Brentford, Vitaly Janelt, envió un espectacular disparo a la escuadra desde al menos 23 metros en el minuto 67, antes de que el suplente Fabio Carvalho empujara el balón para hacer el cuarto en el tiempo de descuento, en su regreso tras una lesión.

Tarkowski, expulsado tras la revisión del VAR

La noche del Everton empeoró en el minuto 40. El árbitro Craig Pawson mostró inicialmente una amarilla a Tarkowski por impactar con la pierna alta sobre Yehor Yarmoliuk al completar su movimiento, pero cambió la amonestación por una tarjeta roja tras revisar la jugada en el VAR.

Al anunciar la decisión al público, Pawson dijo que el número 6 del Everton había cometido «una entrada que pone en peligro la seguridad de su rival, al hacer contacto con los tacos en la espinilla». La sanción dejará a Tarkowski sin disputar el derbi de Merseyside contra el Liverpool y obligó al Everton a reorganizarse: Jake O'Brien pasó al centro de la defensa y Merlin Rohl se desplazó al lateral derecho.

Anuncios Anuncios

Grealish regresa a la convocatoria del Everton

Grealish volvió al banquillo por primera vez desde que fue apartado por saltarse un entrenamiento antes del partido de la Carabao Cup contra el Newcastle. El extremo, cedido por el Manchester City, entró al descanso y disputó sus primeros minutos desde la derrota por 0-2 en casa ante el Chelsea el 17 de octubre. Su entrada dio algo de impulso a los visitantes.

Related Topics

Había regresado en un amistoso a puerta cerrada contra el Derby durante el parón de selecciones y después pidió disculpas a los aficionados en Instagram . «Quiero pedir disculpas a los aficionados y a todos en el club por no haber podido ayudar al equipo durante las últimas semanas», escribió.

El Everton ya piensa en el derbi

La derrota pone fin a la buena racha del Everton, que había ganado tres de sus cuatro últimos partidos de liga. El equipo cae a la novena posición, a un punto del Brentford, sexto en la tabla. El primer ministro Andy Burnham, ferviente seguidor del Everton, presenció el encuentro desde la grada, y Moyes debe preparar ahora el derbi de Merseyside sin su capitán.

Anuncios

El equipo de Keith Andrews visitará ahora Old Trafford antes de recibir al Arsenal y al Manchester City en un plazo de cuatro días.