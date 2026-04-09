برcelona está amenazado con una sanción de la UEFA tras los incidentes del partido contra el Atlético

El Barcelona se ha visto amenazado con una sanción por parte de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), a raíz de los hechos ocurridos antes del enfrentamiento del equipo ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones.

El Barcelona perdió ante el Atlético de Madrid por 0-2 en el partido disputado anoche miércoles en el estadio “Spotify Camp Nou”, correspondiente a la ida de los cuartos de final del torneo continental.

Pero antes del pitido inicial, un grupo de aficionados del Barcelona arrojó objetos contra el autobús del Atlético de Madrid mientras llegaba al estadio, en un incidente que ya se repitió esta temporada durante un anterior partido de copa.

El incidente ocurrió en la calle que conduce al estadio, donde el autobús fue objeto de una lluvia de proyectiles, sin que ello ocasionara heridos entre los miembros de la expedición, pero sí provocó daños materiales, concretamente en dos cristales del lado del conductor.

Sobre ello, dijo Diego Simeone, entrenador de los rojiblancos: “La sociedad no ha cambiado y no podemos arreglarla; no es un hecho aislado, sino algo que suele repetirse cada vez que visitamos Barcelona”.

El diario español “Mundo Deportivo” citó el texto del reglamento de la UEFA, en concreto el artículo 16 relativo al “orden y la seguridad en los partidos de competiciones UEFA”.

El artículo establece que “los clubes anfitriones y las federaciones nacionales son responsables del orden y la seguridad dentro del estadio y en sus alrededores antes, durante y después de los partidos. Todas las federaciones y clubes deben cumplir los reglamentos de seguridad de la UEFA y son responsables de cualquier incidente que pueda producirse, pudiendo estar sujetos a sanciones disciplinarias a menos que puedan demostrar que no hubo negligencia en la organización del partido”.

Según “Mundo Deportivo”, se espera la decisión de la comisión disciplinaria de la UEFA, aunque los indicios apuntan a la imposición de una multa económica al club catalán.

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