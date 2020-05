Brayan Gil, sin futuro inmediato en El Salvador

El delantero no se mira regresando al fútbol salvadoreño.

Christian Gil Mosquera informó que en un futuro próximo, su hijo Brayan, no jugará en El Salvador, ya que la idea es que siga jugando en el fútbol extranjero.



En declaraciones a “El Grupo Dutriz”, Gil Mosquera, quien también es el representante del jugador, dijo: “La idea es que Brayan se quede. Solo iba mes y medio de contrato cuando aconteció todo esto (pandemia por coronavirus) El equipo le está pagando salario normal a Brayan. Han invertido en el muchacho en todo este tiempo que ha estado allá. No creo que estas personas vaya a perder su dinero”.



El también exjugador, preciso: “Él está bien allá. No hay afán en que él se regrese. Está bien allá. Desgraciadamente, esta pandemia vino a cambiar todo. Su contrato ahora era por seis meses”.