Brayan Gil: “Desde el primer juego que hice con FAS sentí el apoyo de ellos”

El ahora delantero del Gent de Bélgica habló de FAS y de su fichaje al equipo europeo.



Brayan Gil dio la campanada al ser fichado por el Gent de , uno de los más laureados de Europa, mismo club donde el costarricense Brian Ruiz inició su carrera por el Viejo Continente.

Gil no se olvida de FAS y agradeció el apoyo que recibió en los seis meses que jugó con los tigrillos: “Yo le agradezco a esa afición. Desde que se dio la noticia que iba para FAS, me mandaron muchos mensajes. Desde el primer juego que hice con FAS sentí el apoyo de ellos. Toca agradecerles. En Antiguo Cuscatlán me han pasado muchas anécdotas con la gente de FAS”.

“Gracias por todo. La verdad es que no tengo palabras para agradecerle a FAS. Me recibieron bien desde el día en que yo llegué”, señaló el atacante, además manifestó que él y sus hermanos van a vestir la camisa de la Selección de El Salvador.